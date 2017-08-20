只说英语加警察吃亏 罚单无效超速者脱罪

图片版权 AFP Image caption 只说英语执法让一位加拿大警察吃了哑巴亏，超速驾驶的司机反倒平安无事。

开车超速吃罚单本来是件再简单不过的事情了，但一名加拿大司机把它升级到"语言权利"的高度"金蝉脱壳"。

最终由于开罚单的交警只说英语，他的这张罚单被法院取消了。

不过这名名叫汉考特的被抓司机自己是名律师，而且母语是法语。本来由于他驾车超速被下周传唤出庭，但他找出了一个纰漏，他生活的那个位于加拿大中南部的马尼托巴省的小村子，大多数人都说法语。

汉考特抓住这点做文章。他声称，依据加拿大的《权益自由宪章》和《官方语言法案》，警方必须在执法的那个名叫圣皮埃尔-若利的地方说法语，那个地区在加拿大是官方指定的双语区。

他指出，那位抓住他超速的警察不仅没跟他用法语执法，而且开出的罚单也是英语的。

结果法院对他的辩词表示同意。随后，汉考特收到一封电邮称，鉴于他的语言权没有受到尊重，他超速的问题不再予以追究。

汉考特对媒体说："加拿大的执法机关必须时刻谨记宪章中的义务、并率先遵守法律。特别是那个权益宪章，它可是加拿大最重要的法律，没有之一。"

语言权

这件事再次让外界关注加拿大国内语言权这个棘手问题。

图片版权 CBC NEWS Image caption 当地市长法里斯说，他对执法警察“无视法律”感到“失望”。

圣皮埃尔-若利当地市长法里斯说，驻扎在当地的加拿大皇家骑警都能双语交流，但警力不够时，他们也需要从别的地区临时调拨人手支援。

而此次在执法过程中说英语的警察就是从一个讲英语的社区临时调来的。

加拿大1969年通过《官方语言法案》，该法案赋予英语和法律在该国有等同地位。

而加拿大的《权益自由宪章》于1982年生效。该宪章保障了生活在加拿大的全体民众的政治权益、和公民权，并被当作加拿大人身份认同的奠基石。这则宪章同时认同如加拿大土著人等族群说不同语言的权利。