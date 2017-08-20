二战运送广岛原子弹部件美军战舰被找到

图片版权 AFP Image caption 这是1937年停靠在珍珠港时的“印第安那波利斯”战舰展示出的风采。

这艘在执行完运送二战广岛原子弹部件返航途中被日军潜艇击沉的功勋战舰是美国的"印第安那波利斯"巡洋舰。日前它的残骸终于在距太平洋海面5.5公里处被找到。

这距离它被击沉已有72年了。

当时这艘巡洋舰刚刚执行完一个秘密使命，即为后来美军在日本广岛投下的那枚原子弹运送部件。

但"印第安那波利斯"号被击沉是美国海军史上牺牲人数最多的事件，舰上总共1196名官兵仅316人获救生还。

此次搜救行动是微软公司联合创始人保罗—艾伦领导的。在他的搜救团队找到这艘战舰残骸时，他说这一发现令他"确实诚惶诚恐"。

"印第安那波利斯"号巡洋舰是在1945年7月30日于菲律宾海域、关岛和莱特岛之间被日军潜艇的鱼雷击沉的。

尽管舰上有八、九百人都成功弃舰，但奇怪的是该舰发出的求救信号从未被接收到过。所以仅有316人在四天后被偶然发现获救。

据信该舰沉船的海域鲨鱼猖獗，很多官兵估计不幸葬身鲨口。

"印第安那波利斯"号被击中后12分钟就沉没大海了。由于求救信号从未收到，所以它葬身海底的位置也从来无人知晓。

微软联合创始人艾伦的团队在8月18日破解了这一"谜团"。一名海军历史学家通过研究，指证出了事发前一晚该舰被看到的海域。

"印第安那波利斯"号巡洋舰的最后之旅广为熟知。它当时执行的秘密任务包括运送外号"小男孩"原子弹的部件、以及为该原子弹核反应所需的浓缩铀燃料。这些物资被运送到美军在二战太平洋战场后期用于发动原子弹袭击的提尼安岛基地。

图片版权 PAUL G ALLEN

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该舰被击沉不到一周后，美国向日本广岛和长崎分别投下"小男孩"、和"胖男人"原子弹，迫使日本政府投降。

艾伦在找到"印第安那波利斯"号残骸后说："能谨此表彰在二战中发挥功勋作用的'印第安那波利斯'号上的勇士和他们的家庭，令我确实诚惶诚恐"。

目前该舰仍属美国海军。搜救团队发表声明说，该舰残骸有望作为战争文物受到保护。

当年生还的"印第安那波利斯"号官兵还有22名活在人世，他们的发言人说每一个人"都一直期待着这艘战舰被找到的那一天"。