美韩联合军演或再挑朝鲜半岛紧张情绪

图片版权 Getty Images Image caption 去年进行的"鹰鹞"演习，美韩军队模拟抢滩登陆

美国与韩国正在进行一年一度的联合军事演习。尽管有声音呼吁暂停这一行动，但这个持续激怒朝鲜的演习仍然如期进行。

上周，一度威胁要向美属太平洋岛国关岛发射导弹的朝鲜似乎有所后退，但仍然表示会观察美国的行动。

朝鲜已经对这些演习表示遣责，称这是“火上烧油”。

华盛顿方面形容演习属于防卫性质，但是朝鲜将之视为侵略的前期准备。

中国与俄罗斯在七月则提出暂停军事演习，以换取朝鲜停止导弹测试。

不过，美国参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德（Joseph Dunford）上星期表示，军事演习“目前没有在任何级别上被作为谈判条件”，而美韩联合的“乙支自由卫士”（UFG）演习将按原计划进行。

美国已经表示，此次演习将有大约1.75万美军参加，大多数是负责演习的电脑模拟部分。演习将会持续大约10天。

不过，在朝鲜威胁关岛，以及平壤反复进行导弹测试引发前所未有的口水战之后，分析人士警告，联合军演在敏感时期可能会被视为挑衅。

周日（8月20日），朝鲜政府官方报纸《劳动新闻》的一篇文章称，演习将会令半岛局势恶化，并警告将可能出现“无法控制的核战时期”。

演习都有些什么内容？

你的器材不支持播放多媒体材料 朝韩互相观望超过60年（英文）

美国与韩国每年都会进行两组的模拟战争演练，当中涉及大量的士兵及军事硬件。

“关键决断”（Key Resolve）和“鹰鹞”（Foal Eagle）行动一般在春季进行，而“乙支自由卫士”则在秋季进行。

上述两者均涉及陆、海、空三军演练，以及电脑虚拟部分。近年，这项在韩国进行的演习还加入了反恐和防化学武器攻击。

图片版权 Getty Images Image caption 去年进行的"乙支自由卫士"演习在首尔模拟了一次地铁化学武器攻击

韩国通常调派约5万士兵，美国则通常出动2.5至3万士兵。

他们有时候还可能引入其他盟友的军队——比如去年，"乙支自由卫士"就有其他九个国家一起参加。

关于演习的说法

两项学习都肯定会激怒朝鲜，因为朝鲜坚持认为这是侵略的准备。

上周，朝鲜官媒指控美国，"乙支自由卫士"演习“在掩盖侵略本质的同时试图令战争狂热升温”。2010年，朝鲜则曾表示，美韩联合军演显示了两国是“和平的破坏者，是热衷于将战争带到这片土地上的好战分子”。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 医疗人员撤离也是学习的内容之一

今年较早前，“关键决断”和“鹰鹞”军事演习期间，朝鲜已经警告将会“毫不留情地用公义的核武之剑打击侵略者的核战威胁”。

不过，虽然朝鲜经常威胁要进行严厉报复，但它通常最后都只是造一下声势，比如发射导弹或者调动一下士兵。

美国和韩国表示，演习是单纯的防御性质，并且是建基于两国在1953年签署的共同防卫协议。

美韩还表示，对于加强他们在面对外部攻击时的战备性来说，演习是必要的。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 在韩国国内同样有人反对演习，上周就曾有反演习的游行

演习过去引发过冲突吗？

因政治氛围的不同，演习有时候会令双方关系恶化。

2015年的"乙支自由卫士"演习就发生在紧张情势下，最终导致韩国与朝鲜在边境互相开炮。

朝韩双方就事件进行紧急谈判，军方官员罕见地暂停了"乙支自由卫士"演习，在几天之后才继续进行。