再有撞船事件：美舰在新加坡海域与油轮相撞

图片版权 Malaysian Navy Chief Image caption 马来西亚海军负责人在推特上公布的照片显示，美国军舰"麦凯恩号" 在左舷后方有一个洞。

美国海军表示，美国海军驱逐舰"麦凯恩号"（USS John McCain）在新加坡东部海域与一艘油轮相撞，舰上十名水手失踪，五人受伤。

美军驱逐舰与这艘悬挂利比里亚国旗的商船相撞时正在新加坡东部海域航行，并准备前往新加坡进行例行靠港访问。

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相撞事件何时发生？

美国海军发表声明说，相撞事件发生在星期一（格林尼治标准时间星期日21时24分），"麦凯恩号"当时正要前往新加坡进行例行港口停靠。

最初调查报告说，美军驱逐舰在相撞后左舷受损。

马来西亚海军负责人艾哈迈德·卡马鲁萨曼·艾哈迈德·巴达鲁丁在社交媒体“推特”上发布了一张照片，显示美国军舰只在左舷后方有一个洞。

与美军驱逐舰相撞的是一艘悬挂利比里亚国旗的"Alnic MC号"油轮。

油轮前部水位以上约七米的地方受损，但油轮船员没有人受伤，也没有原油溢出。

图片版权 Malaysian Navy Chief Image caption 马来西亚海军负责人在推特上发布的Alnic MC号油轮照片。

这艘油轮吨位为三万吨，为美国军舰"麦凯恩号"的三倍，而油轮的长度为600英尺（182米），它的长度远远超过55英尺的美国驱逐舰。

搜救工作还在进行吗？

美国海军飞机、新加坡拖船、海军舰艇和海岸卫队船只正在有关水域进行大规模的搜救工作。马来西亚船只也加入了搜救行动。

美国海军第七舰队在社交媒体“脸书”上说，在受伤的五人当中，四人的伤势并不严重，并已转送新加坡医院接受治疗。而第五人不需要接受进一步的治疗。

美国海军表示，这艘驱逐舰目前正靠自己的动力朝着新加坡樟宜海军基地方向航行。而与之相撞的商船则向新加坡港口航行。

油轮上的船员通过电话对路透社表示，相撞对油轮的阀门造成了一些损害。据报道，这艘油轮从台湾运送近12,000吨石油前往新加坡。

图片版权 Reuters Image caption 地图显示了商船与美军驱逐舰"麦凯恩号"相撞后在海上停留的位置。

目前有何反应？

撞船事件发生不久，美国海军部长约翰·理查德森（John Richardson）在“推特”上说，首要任务是确定船只和船员的安全。

美国参议员麦凯恩（John McCain）在，他和妻子都在为水手祈祷。 这艘驱逐舰是以麦凯恩的父亲他的祖父的名字命名。

麦凯恩在社交媒体“推特”上说，"辛蒂和我今晚会为在军舰上的士兵们祈祷"，他并对搜救人员的工作表示感激。

美国总统特朗普也就撞船事件发推特说，"麦凯恩号"上的搜救工作仍在进行，为那些水手祈祷。

类似事件以前发生过吗？

这是今年以来美国海军舰船发生的第四起相撞事件。

今年6月17日，美军导弹驱逐舰"菲兹杰拉德号"（USS Fitzgerald）在日本西南海域与一艘菲律宾集装箱轮拦腰相撞，造成七名美军死亡。

美国海军上星期表示，约有十几名水手将受到纪律处分，正副舰长等三人将被解职。

五月份，美军一艘导弹巡洋舰与韩国一艘渔船相撞；而去年八月，一艘潜艇与一艘海上支援船相撞。

"菲兹杰拉德号"和"麦凯恩号"都是具有弹道导弹防御能力的美军舰艇，两艘军舰都以日本横须贺海军基地为母港。

美国海军第七舰队有六艘军舰具有弹道导弹防御能力，任何时候都有半数军舰出海执行巡逻任务。