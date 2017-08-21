中国“长城汽车”要收购“吉普”真的假的？

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中国越野车品牌"长城汽车"称"有意收购""吉普"品牌母公司"菲亚特·克莱斯勒"，但对方称"长城"至今并未与其接触。

据报中国最大的越野车生产厂商"长城汽车"正合计部分或全部收购"菲亚特·克莱斯勒"，而这家意大利和美国联手的汽车生产厂商不仅在全世界排名第七，而且旗下的品牌就包括世界闻名的"吉普"。

虽然此前有报道称，这家中国公司希望就收购"吉普"品牌一事约见菲亚特公司的负责人，但菲亚特·克莱斯勒公司表示，这家中国公司至今尚未和他们有任何联系。

在二战硝烟中名声大噪的"吉普"品牌去年刚过了自己75岁的生日。由于它在二战中被美军广泛使用，"吉普"品牌被看作是该公司旗下最具价值的资产。

菲亚特·克莱斯勒汽车的股票周一上涨了3.5%，并自今年以来上涨幅度超过25%，该公司目前市值约190亿美元。

不过按照摩根斯坦利的分析，单单"吉普"一个品牌的估值就能高达270亿美元。

"吉普"去年销售了140万辆，并计划到2018年时，年销售量能达到200万辆。

相比之下，想要"吞掉"吉普的"长城"汽车去年仅卖掉了略超100万辆，而且大部分都在中国。当然，中国是目前全世界最大的汽车市场。

目前就职于"高风咨询集团"的前克莱斯勒公司高管比尔·拉索分析说，他认为"长城汽车"只想要"吉普"、而不是光债务就高达49亿美元的母公司"菲亚特·勒莱斯勒汽车"的全部。

他说："从品牌和净资产而言，'吉普'是菲亚特·克莱斯勒公司最值钱的宝贝。"

他称，"长城汽车"主打的就是SUV越野车，而且这类车型在中国广受追捧，所以双方要是能达成交易的话"会很互补"。

图片版权 PA Image caption 1945年7月英国首相丘吉尔逛柏林时，乘坐的就是吉普。

上海汽车市场预测公司"Automotive Foresight"负责人张豫(Yale Zhang)说："长城选择吉普这个品牌是必然的，因为它想在SUV领域做世界最大。"

他说："'吉普'品牌地球人都知道。我认为长城汽车是在放眼全球战略，而不是仅仅盯在美国上。"

“蛇吞象”？

长城汽车今年早些时候推出了自己SUV的高端品牌WEY(魏派)，有分析称此举旨在打入美国市场。

另一方面，待价而沽的菲亚特·克莱斯勒公司的首席执行官马奇奥耐寻找合作伙伴也好、买家也好，都是想要为了更好地管控不断上升的成本、以及尾气排放标准和电动车、自动驾驶车辆的研发。

图片版权 Getty Images Image caption 菲亚特·克莱斯勒的首席执行官马奇奥耐希望能找到合作伙伴、或者买家。

外界已经有人拿此次"长城"觊觎"吉普"与当年中国汽车品牌"吉利""蛇吞象"收购沃尔沃相提并论。

"长城汽车"的市值大约仅为160亿美元，不过它的王牌可能会是中国政府的投资，该公司女总裁王凤英也在《福布斯》杂志"亚太最有影响力女性"中排名第七。

不过估计美国总统特朗普对这项收购会比较反感，他目前正就中国贸易行为进行调查，并且希望能保护美国汽车产业的就业机会。