这就是爱？法国总统马克龙为妻子拼名分

图片版权 AFP Image caption 法国公众愤怒的压力令爱丽舍宫总统府不得不明确法国总统夫人布丽吉特的职责。

尽管遭到抗议最终没让妻子当上"第一夫人"，但法国总统马克龙还是以"宪章"方式明确了妻子布丽吉特的官方名分，成为法国史上首位如此清晰地明确配偶职责的总统。

至此，马克龙的妻子布丽吉特终于获得了一份官职。法国总统府颁布"透明法案"，该法案详细界定了布丽吉特的职责范围，该官职的费用从总统马克龙的预算里支付。

马克龙给妻子布丽吉特的是一个负责法国社会生活领域里的"实缺儿"。她的职责将包括残疾人士保障、教育、未成年人、女性议题、健康和性别平等。

此前据信马克龙有意把妻子扶上"第一夫人"的"宝座"，但遭到超过31.6万人签名的请愿抗议。

法国媒体一直对这对儿年龄相差24岁的超级"姐弟恋"兴趣不减。同时，布丽吉特也在法国总统大选中给年轻的老公帮了大忙，被外界视为能左右马克龙的重要人物。

法国的社会问题是马克龙总统竞选纲领中的"重头戏"之一。现在，这个责任交给了他的爱妻着手解决。

这回法国总统府爱丽舍宫颁布的新"宪章"可算是个新玩意儿。此前，法国史上历任总统都从来没有以这样的方式、这么明明白白地明确总统配偶的职能。

起初要造出个"第一夫人"的职位的话，就会让法国修改法律、甚至修改宪法。现在好了，"折衷"后的宪章里用了一个专有名词"国家元首的配偶"。

该宪章明文规定，马克龙夫人在任职期间不领取工资、没有独立预算或费用报销，但会给她安排两位顾问、秘书处和专门的办公室。

由此产生的费用从法国总统预算内支付。

图片版权 AFP Image caption 这幅照片拍摄于2017年4月，在乡间散步的马克龙夫妇秀出万般甜蜜。

有趣的是，在法国总统大选过程中，当马克龙的竞争对手菲永深陷任人唯亲的"吃空饷"丑闻时，马克龙以此大做文章，强调从政的人绝对不能任用自己的亲属。

他的爱妻此前在接受采访时表示，她希望有关她和总统老公巨大年龄差异的恶意评论能"随着时间消逝而无影无踪"。

她同时承认，她与马克龙的超级"姐弟恋"也让她的孩子们"经常受伤"。

她说："那又如何。"