这就是爱？法国总统马克龙为妻子拼名分
尽管遭到抗议最终没让妻子当上"第一夫人"，但法国总统马克龙还是以"宪章"方式明确了妻子布丽吉特的官方名分，成为法国史上首位如此清晰地明确配偶职责的总统。
至此，马克龙的妻子布丽吉特终于获得了一份官职。法国总统府颁布"透明法案"，该法案详细界定了布丽吉特的职责范围，该官职的费用从总统马克龙的预算里支付。
马克龙给妻子布丽吉特的是一个负责法国社会生活领域里的"实缺儿"。她的职责将包括残疾人士保障、教育、未成年人、女性议题、健康和性别平等。
此前据信马克龙有意把妻子扶上"第一夫人"的"宝座"，但遭到超过31.6万人签名的请愿抗议。
法国媒体一直对这对儿年龄相差24岁的超级"姐弟恋"兴趣不减。同时，布丽吉特也在法国总统大选中给年轻的老公帮了大忙，被外界视为能左右马克龙的重要人物。
法国的社会问题是马克龙总统竞选纲领中的"重头戏"之一。现在，这个责任交给了他的爱妻着手解决。
这回法国总统府爱丽舍宫颁布的新"宪章"可算是个新玩意儿。此前，法国史上历任总统都从来没有以这样的方式、这么明明白白地明确总统配偶的职能。
起初要造出个"第一夫人"的职位的话，就会让法国修改法律、甚至修改宪法。现在好了，"折衷"后的宪章里用了一个专有名词"国家元首的配偶"。
该宪章明文规定，马克龙夫人在任职期间不领取工资、没有独立预算或费用报销，但会给她安排两位顾问、秘书处和专门的办公室。
由此产生的费用从法国总统预算内支付。
有趣的是，在法国总统大选过程中，当马克龙的竞争对手菲永深陷任人唯亲的"吃空饷"丑闻时，马克龙以此大做文章，强调从政的人绝对不能任用自己的亲属。
他的爱妻此前在接受采访时表示，她希望有关她和总统老公巨大年龄差异的恶意评论能"随着时间消逝而无影无踪"。
她同时承认，她与马克龙的超级"姐弟恋"也让她的孩子们"经常受伤"。
她说："那又如何。"