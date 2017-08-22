巴塞罗那恐袭嫌犯为何都出自这座美丽小镇

图片版权 AFP Image caption 里波尔小镇以美丽的修道院建筑闻名。此次袭击案的嫌犯全是这里的居民。

位于西班牙巴塞罗那北部的加泰罗尼亚小镇里波尔（Ripoll）最近成为了新闻焦点，因为巴塞罗那汽车恐袭案的大多数嫌犯都是这座小镇的居民。

很明显，一个极端主义团体在这个以罗曼式修道院闻名的小镇上运作了恐袭。警方已确认，参加袭击的年轻人是被一名和恐怖组织有联系的当地教长聚集起来，并接受了极端主义的洗脑。

嫌犯大多和摩洛哥人群体有关联，他们中很多只有十多岁。

加泰罗尼亚警察局长说，这个团体据信有12人，他们为这次袭击筹划了超过半年。

汽车袭击案在巴塞罗那导致13人死亡。警方认为，嫌犯在里波尔镇以南300公里的阿尔卡纳尔（Alcanar）试制炸药时不慎引发爆炸，便决定尽快实施袭击行动。

图片版权 Reuters Image caption 小镇上的嫌犯亲属举牌称，我们是巴塞罗那人，我们是穆斯林，我们不是恐怖分子。

里波尔极端团体

上周四晚，五名嫌犯在坎布里尔斯（Cambrils）驾车制造了第二起袭击并撞死一名妇女后被警方击毙。 这五人分别是，17岁的穆萨•奥卡比尔（Moussa Oukabir）、18岁的萨义德•阿拉（Said Aallaa）、19岁的侯赛因•阿布亚加布（Houssaine Abouyaaqoub）、奥马尔•赫哈米（Omar Hychami）和24岁的默罕默德•希察米（Mohamed Hychami）。

还有4人遭到逮捕，分别是28岁的Driss Oukabir）、34岁的Mohamed Houli和Sahal al-Karib、以及27岁的Mohammed Aalla。

图片版权 Catalan police/El Pais Image caption 尤尼斯•阿布亚库布周一被警方击毙，他是恐袭案的司机。

警方还确认，里波尔镇上的伊斯兰教长艾斯沙提（Abdelbaki Es Satty）为嫌犯之一，阿尔卡纳尔的爆炸事故现场发现了他的遗物。还有一名在逃嫌犯名为尤瑟福•阿拉（Youssef Aallaa），是已经被击毙的萨义德•阿拉的兄弟。

一度在逃的司机尤尼斯•阿布亚库布（Younes Abouyaaqoub）周一被警方击毙。他在巴塞罗那袭击案发生90分钟后被现场附近的监控录像拍到。随后他抢劫了一辆轿车并杀死了司机。这名司机成为这一袭击案中的第15名遇害者。

谁是头目

被视为幕后主谋的伊斯兰教长艾斯沙提同样拥有摩洛哥血统。

这位主教在2014年刑满释放后来到这里，此前他因贩毒被判入狱两年。

西班牙媒体称艾斯沙提在狱中和一名叫拉希德•阿格里夫（Rachid Aglif）的犯人建立了密切关系，身为摩洛哥人的阿格里夫因参与2004年的马德里地铁爆炸案被判入狱，那次爆炸导致191人死亡。

图片版权 Reuters Image caption 伊斯兰教长艾斯沙提 (右上角)和他居住的公寓。

比利时维尔福德（Vilvorde）区的镇长确认说，艾斯沙提曾在布鲁塞尔郊区的马赫伦待了几个月，当地发生的一起恐袭导致了32人死亡。

一位比利时官员说，艾斯沙提2015年在马赫伦的一所修道院进行了5个月的传教。后来当地老人提意见说，他的传教内容过于极端。

艾斯沙提随后便来到了里波尔镇。这个风景如画的旅游小镇只有大约1万名居民。

里波尔镇的穆斯林社区发言人对西班牙《国家报》说，"找主教越来越难，他的出现是一个惊喜。"

图片版权 EPA Image caption 艾斯沙提据称已在阿尔卡纳尔那起意外爆炸中丧生，废墟中发现了上百个气罐。警方认为他们在此地制造爆炸物。

据透露，艾斯沙提居住在修道院内一个两居室的公寓里，是一个"孤单而且不爱多嘴"的人。

这位主教6月离开修道院去了摩洛哥，但他的一位邻居告诉BBC，上周二在镇上看到了他。

警察周六搜查了艾斯沙提的住所。他被怀疑是这个恐袭团体的头目，而这个团体在里波尔小镇上制定了袭击计划和撤离方案。