一名男性强奸幸存者的独白：我们该谈一谈了

Image caption 家在刚果民主共和国的史蒂芬 基戈马（Stephen Kigoma），在一次冲突中被强奸了。

"如果我谈论这件事，我会被隔离，即使那些爱我的人，也再不会与我握手了。"

家在刚果民主共和国的史蒂芬 基戈马（Stephen Kigoma），在一次冲突中被强奸了。

基戈马向BBC记者艾利斯慕森哲（Alice Muthengi）讲述了他的遭遇，呼吁更多的男性幸存者站出来。

基戈马说："我隐瞒了我是一名男性强奸案的幸存者。我没法说出来，这是一个忌讳。"

"作为一个男人，我不能哭。如果你哭，人们会靠诉你，你是一个懦夫，你软弱，你愚笨。"

几年前， 几个男人把基戈马在刚果东北部的家洗劫一空。那个时候，他们强奸了他。

"他们杀了我父亲，三个男人强奸了我。他们说'你是一个男人，你怎么可能会告诉别人你被强奸了呢？'"

"这是一件武器，他们用来让我沉默的武器。"

2011年基戈马去了乌干达，他开始寻求药物帮助。当他的医生在为他治疗脊背的毛病的时候，医生意识到基戈马其实有更多的创伤。

他被带去看了专门治疗被强奸的幸存者的医生。他是病房里唯一的一位男人。

图片版权 AFP Image caption 基戈马通过在乌干达首都坎帕拉的一家非政府组织，难民法律项目（The Refugee Law Project），得以咨询医生。

"我被肢解了。我在一座孤岛上，一座不属于我的孤岛上，而我必须要解释给医生听发生了什么，这是我最害怕的 。"

基戈马通过在乌干达首都坎帕拉的一家非政府组织，难民法律项目（The Refugee Law Project），得以咨询医生。他是六名讲述自己不幸遭遇的男士中的其中一位。

但是，他们绝不是唯一的受害群体。

难民法律项目调查在刚果的被强奸的男士，他们发布了一份关于在北乌干达的南苏丹难民被强奸的调查。

调查发现，超过20%的女性举报说她们被强奸过，但是只有4%的受害男性会说出来。

项目的负责人克里斯 多兰医生（Dr Chris Dolan）说："主要原因是人们认为男人应该是无坚不摧的，男人应该反击。如果他们允许强奸发生，那么他们一定是同性恋。"

多兰医生认为法律也是一个挑战。"国际刑法法院规定的强奸不分男女，但是非洲的一些地方的法律只承认男性强奸女性。如果有男性说自己被强奸了，法院会说这事性骚扰，不是强奸。"

图片版权 AFP Image caption 乌干达是2016年世界上收留难民最多的国家。乌干达的警察也被称赞为是最保护难民的警察。

"定义同性活动是否犯罪的问题在于，他们反复考虑男性身体的渗透，而不是性行为有没有征求对方的同意。"

乌干达是2016年世界上收留难民最多的国家。乌干达的警察也被称赞为是最保护难民的警察。

但是，对像基戈马这样的男性性侵幸存者来说，要不要向警察报案一直都是一个难题 。

在乌干达，同性恋行为是不合法的。基戈马说："我问警察，警察说如果那是男人和男人之间的性行为，他们是同性恋。"

"如果强奸发生在一个女人身上，我们会倾听、治疗、关爱她们，给她们一个发声的渠道。但是，如果强奸发生在男人身上呢？"