美新制裁锁定中俄公司 能否切断朝鲜资金来源？

图片版权 Getty Images Image caption 美国财政部公布的制裁名单包括10家实体，其中有5家中国企业。（资料图片）

美国对朝鲜的制裁措施进一步升级，认定中国、俄罗斯等国的10个实体和6个人涉嫌无视美国的要求，暗中支持朝鲜的核计划，违反了联合国决议。

美国则会一举动无疑会让华盛顿和北京之间的外交关系恶化。

美国财政部下属外国资产控制办公室（OFAC）周二（22日）公布的制裁名单包括10家实体，其中有5家中国企业，包括丹东富地贸易有限公司、丹东天富贸易有限公司、丹东至诚金属材料有限公司、金猴集团国际控股有限公司、明正国际贸易有限公司，以及1家俄罗斯企业赫菲斯托斯-М。

美国认为，明正国际贸易有限公司的企业是朝鲜国有的外国贸易银行(Foreign Trade Bank)的幌子公司。自2013年以来，该银行一直是美国为切断与该国核武器计划有关的资金而实行制裁的目标。

另外，制裁的个人名单中，包括1名中国公民，4名俄罗斯公民和1名朝鲜公民。

中国对美国采取的制裁措施做出强烈反应，敦促美方“立刻纠正错误”，避免损害双边合作。

中国驻美大使馆发言人周二表示，“中国一贯反对脱离安理会框架实施单边制裁，尤其反对任何其他国家根据其国内法对中方实体或个人实施'长臂管辖'。"

另一方面，美国司法部提起诉讼，要求对中国丹东诚泰贸易有限公司和两家总部在新加坡的公司实施没收1100万美元的处罚。

这些公司被控帮助受美国制裁的朝鲜银行洗钱。司法部还要求因洗钱和违反制裁的行为向这些公司征收民事罚款。

图片版权 Getty Images Image caption 7月28日朝鲜再次试射火星-14洲际弹道导弹，引发国际社会强烈谴责。

孤立朝鲜

美国财政部说，认定上述制裁名单，是对朝鲜研发大规模杀伤性武器，违反联合国安理会相关决议，企图躲避美国制裁的回应，是对联合国安理会有关决议的补充。

美国财政部长努钦说，"美国财政部将继续向那些支持朝鲜发展核武器和弹道导弹计划的人施加压力，并将他们从美国的金融体系中孤立出去，从而继续增加对朝鲜的压力。"

他强调，"对于那些在中国、俄罗斯和其他地方的，让朝鲜获得用于发展大规模杀伤性武器和破坏该地区稳定的收入的个人和公司是不可接受的。我们正在采取与联合国制裁相一致的行动，这一行动会让人们看到无视制裁并向朝鲜提供支持将承担的后果。"

美国的制裁措施包括冻结他们在美国的资产，及禁止美国公民与这些公司和个人进行交易。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普与金正恩之间博弈，令世人心惊肉跳，而且充满了未知数。

切断资金来源

联合国安理会今年6月一致通过决议，强烈谴责朝鲜进行核武器和弹道导弹研发活动，并决定对朝鲜一系列相关实体和个人施加新的资产冻结旅行禁令。

美国日益把朝鲜在海外的资金来源作为目标，以帮助遏制其发展核武器的野心。

朝鲜问题专家称，美国联邦检察机关获得了阻止资金流入朝鲜的新权力，这可能成为对朝鲜领导人金正恩施压的强有力工具。

针对为朝鲜提供资金的中国公司和个人，特朗普政府此前承诺加大打击力度，上述法律行动进一步凸显了美国政府的立场。

朝鲜最大的贸易伙伴国中国已表示，根据新的联合国制裁决议，将禁止从朝鲜进口煤炭、钢铁和海产品，这些都是对朝鲜经济至关重要的出口商品。

图片版权 Getty Images Image caption 新的制裁措施能否逼迫朝鲜回到谈判桌，仍然是未知数。

逼回谈判桌

过去10年，在美国关闭对伊朗的融资渠道方面，银行罚款起到了重要作用。几家欧洲银行被控清除汇往美国的电汇款中可能表明该款项来自受制裁实体的信息，并因此支付了巨额罚款。

制裁让伊朗政府回到了谈判桌前。很多制裁专家预计，银行罚款可能成为关闭朝鲜政府资金闸门的一个关键工具。

《华尔街日报》引述前美国财政部高级制裁官员、现就职于保卫民主基金会的Anthony Ruggiero的话说，中国的银行和中国政府要么是串通为朝鲜提供融资便利，要么选择在关闭这些网络方面不作为。

他说，这有可能让那些机构受到美国的处罚，其中一些机构是中国规模最大的银行，并且已有证据表明其为受制裁实体处理交易。

分析人士称，相较于大幅升级制裁力度，即禁止中资银行进入美国市场的所谓二次制裁，对银行处以罚款可能是在外交上更容易接受的方案，这种办法会迫使相关机构更加注意客户的身份并关闭融资网络。

美国和中国政府的关系已处于紧张状态，这两个世界最大经济体因为朝鲜问题、不断恶化的贸易关系和众多地缘政治问题而矛盾加深。

过去几个月中，美国已要求中国整顿帮助为朝鲜政府受到制裁的武器计划和军队提供资金的10家中国公司。美国官员已对中国政府尚未关停这些公司愈发不满。

图片版权 Reuters Image caption 今年4月，朝鲜派人参加了丹东庆祝金日成生日的活动。丹东和朝鲜经济往来密切。

朝鲜变换手法

但是，联合国安理会朝鲜制裁委员会专家小组汇总的报告显示，朝鲜逃避安理会制裁的手法广泛且越发巧妙。

日本共同社引述报告称，朝鲜的手法广泛且越发巧妙，其中包括通过伪装成家人名义的银行账户进行交易、利用受国际条约保护的外交设施等。

这一趋势突显出国际社会若不团结一致采取措施就很难严格履行制裁的现状。

据报告显示，朝鲜情报机构侦察总局工作人员在意大利金融机构以妻子及父母的名义开设多个账户，在2011至2016年间进行了多次交易。

报告指出，中国今年2月中旬停止从朝鲜进口煤炭，朝鲜煤炭出口目的地变为了马来西亚、越南等中国以外的国家。还存在部分经由第三国的出口。

此外，报告提到在叙利亚等中东国家及非洲多次发现朝鲜工作人员，指出可能牵涉包括地对空导弹系统在内的非法交易。

对于制裁未被切实履行的现状，报告指出"这削弱了（迫使朝鲜）放弃大规模杀伤性武器的努力"，揭示了无法轻易斩断核与导弹开发相关资金来源的实际状况。

报道称，朝鲜把成为联合国安理会制裁对象的煤炭的出口目的地由中国转为了东南亚各国。

由于中国发布公告并实施禁运，朝鲜转而谋求其他出口目的地。据悉，2月以来的半年内，煤炭及铁矿石等出口所获收入达到约2.7亿美元。