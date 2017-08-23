为修墨西哥隔离墙不惜“关闭政府”？特朗普集会再批媒体

图片版权 AFP Image caption 特朗普在集会上谈到了移民、医保与他的敌人。

美國总统唐纳德·特朗普发誓说，如果推行在墨西哥边界建造隔离墙的计划有需要，他不惜“关闭政府”。

特朗普在亚利桑那州凤凰城举行的“让美国再次伟大”的集会上说，民主党人是反对该计划的“阻挠者”。

他在长达80分钟的讲话中还针对媒体提出批评，指责媒体给予极右翼组织“平台”。

特朗普还表示，他可能会“终止北美自由贸易协议”。该协议是美国、加拿大与墨西哥签署的三国间全面贸易协议。

在朝鲜问题上，特朗普总统对减少因平壤导弹试验和核计划引发的紧张局势表现出了希望。

特朗普在提到朝鲜领导人金正恩时说：“我尊重他开始尊重我们的事实”。

“也许，可能不是，但也许，一些积极的事情可能会发生”，他补充说。

不过，虽然特朗普的讲话引起集会人士的欢呼，但在集会结束后，聚集在会场外的反特朗普抗议者与警察发生了冲突。

图片版权 Getty Images Image caption 反特朗普示威者在会场外展示前亚利桑那州警长乔·阿尔皮奥的吹气塑像。

据路透社报道，警方在示威者投掷瓶装石块后，施放了催泪瓦斯。

特朗普在讲话开始和结束时，都敦促美国人团结起来。

不过，他在讲话开始后话锋一转，又开始抨击熟悉的对手媒体。他指责媒体在夏洛特维尔极右翼集会骚乱中歪曲了他的“完美”字句。

他指责说，“媒体中不诚实的人以及假媒体”，“试图剥夺我们的历史和传承”，并说“他们不喜欢我们的国家”。

特朗普还读出了在夏洛茨维尔事件几个小时后发表的一段话，但却拿走了“双方”都应对此承担责任的有关字句。

特朗普的讲话重心随后转到移民和民主党的话题上。他称，民主党人反对他想在美国与墨西哥南部边界建立隔离墙的想法，正“把所有美国人的安全置于危险之中”。

特朗普表示，在该地区工作的移民官员说，阻止非法移民的流动“至关重要”。

特朗普得出的结论是：“即便我们要关闭政府，我们也要修建这座墙。”

特朗普也利用集会的机会暗示，他可能会赦免有争议的前亚利桑那州警长乔·阿尔皮奥。

阿尔皮奥因坚决反对非法移民而出名，他在７月份因涉嫌违反法庭令的种族歧视案件而被判有罪。

图片版权 Reuters Image caption 会场内一些示威者叫喊辱骂有线电视新闻网（CNN）的口号。

特朗普对集会人士说，阿尔皮奥“不会有事”，但目前还不会正式赦免他，因为“我不想引起任何争议”。

但他的评论与白宫女发言人莎拉·桑德斯的评论直接相反。桑德斯在周二说，“今天不会讨论有关问题”。

现年85岁的阿尔皮奥被发现违反了法官2001年颁发的命令，该命令要他停止拘留未涉嫌干犯罪行的移民。