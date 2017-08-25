泰国法庭将前总理英拉“大米渎职案”裁决延期

  • 2017年 8月 25日
Supporters of ousted former Thai prime minister Yingluck Shinawatra wait for her at the Supreme Court in Bangkok, Thailand, 25 August 2017. 图片版权 Reuters
Image caption 英拉的支持者早早到达泰国最高法院，对英拉表示支持

泰国高等法院宣布，前总理英拉（Yingluck Shinatrawa）涉嫌在政府大米补贴计划当中渎职的案件裁决延期。

案件原定于周五（8月25日）裁决，但是英拉并没有出现；泰国最高法院宣布裁决延后至9月27日，并对英拉发出逮捕令。

英拉被指在大米补贴计划当中渎职，令泰国政府损失数十亿美元。

英拉在2011年成为泰国历史上第一个女总理，她在本次案件中否认有不当行为。英拉一旦被定罪，将面临最高十年监禁以及终身禁止参政。

她在2015年以大米计划当中涉嫌腐败为理由被弹劾

弹劾发生在她下台几个月之后，并且由将她赶下台的泰国军政府发起。

但是英拉继续受到民众支持。裁决前，数以百计支持英拉的民众聚集在曼谷最高法院外面，当局则派遣大量警力严阵以待。

英拉的大米补贴计划是她竞选时的基本政纲之一，在她于2011年上任后不久便启动。

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Image caption 英拉在任期一直被争议所笼罩

该计划旨在增加农民收入以及解决农村贫困问题，它令政府向农民支付将近两倍于市场价的价格购买大米。

但是它令泰国的大米出口大受打击，导致损失至少80亿美元（62.5亿英镑），并且令政府大量积压卖不出去的米。

此计划虽然在郊外地区的选民当中受到欢迎，但是反对者指，该计划的价格太贵，并且有空间造成腐败。

在审讯中，英拉辩称自己并不直接负责该计划的日常运转，她坚持称自己是政治审判的受害者。

英拉的大米计划争议

2011年5月－英拉当选泰国总理，之后不久启动她的大米补贴计划。

2014年1月- 泰国反腐当局就计划相关事务对英拉展开调查。

2014年5月 - 泰国宪法法院在另一宗案件当中裁定英拉滥用职权罪名成立，英拉下台；几星期后，泰国军队将英拉政府的剩余人员清除出政府。

2015年1月 - 一个由军方支持的立法机构就大米计划中的涉嫌腐败行为弹劾英拉，五年内禁止其参政；该机构还发起了针对英拉的法律程序。

2017年8月 - 原定就英拉案件作出裁决，但英拉未出现，法院宣布裁决延后。

英拉执掌政府的时期一直被争议所笼罩，并且受到反对派政治势力的强力对抗。

作为前总理他信（Thaksin Shinawatra）的妹妹，英拉被反对派看作是她哥哥的代理人；他信在2006年被军队赶下台。

兄妹二人在泰国农村地区均较受欢迎，但是受到城市和中产精英阶层的敌视。

自2001年以来，他们的泰国为泰党以不同名义赢得了每一次的大选。

英拉的困境－BBC东南亚事务记者乔纳森·赫德（Jonathan Head）分析

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Image caption 英拉和她的哥哥他信在郊外选民当中仍然受欢迎

英拉的命运是泰国目前的当政者面临的一个困境。

假如她幸免于罪，保护她的他信就可能会更大胆地在大选后的泰国争取更多的权力，超过军方愿意接受的程度。

裁定无罪将会惹怒坚定的保守派，以及那些领导抗议英拉政府的人们。

如果她被判囚，西那瓦家族的坚定反对者们就会满意，而她也将会被完全禁止参政。定她的罪也会令那些军方领导的政变显得合理，成为反腐败的一部分。

但是，这也会使得在电视上有鲜明形象的英拉成为一个反抗者的象征，尤其是对于那些支持她的所谓“红衫军”来说。

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