泰国法庭将前总理英拉“大米渎职案”裁决延期

图片版权 Reuters Image caption 英拉的支持者早早到达泰国最高法院，对英拉表示支持

泰国高等法院宣布，前总理英拉（Yingluck Shinatrawa）涉嫌在政府大米补贴计划当中渎职的案件裁决延期。

案件原定于周五（8月25日）裁决，但是英拉并没有出现；泰国最高法院宣布裁决延后至9月27日，并对英拉发出逮捕令。

英拉被指在大米补贴计划当中渎职，令泰国政府损失数十亿美元。

英拉在2011年成为泰国历史上第一个女总理，她在本次案件中否认有不当行为。英拉一旦被定罪，将面临最高十年监禁以及终身禁止参政。

她在2015年以大米计划当中涉嫌腐败为理由被弹劾。

弹劾发生在她下台几个月之后，并且由将她赶下台的泰国军政府发起。

但是英拉继续受到民众支持。裁决前，数以百计支持英拉的民众聚集在曼谷最高法院外面，当局则派遣大量警力严阵以待。

英拉的大米补贴计划是她竞选时的基本政纲之一，在她于2011年上任后不久便启动。

图片版权 EPA Image caption 英拉在任期一直被争议所笼罩

该计划旨在增加农民收入以及解决农村贫困问题，它令政府向农民支付将近两倍于市场价的价格购买大米。

但是它令泰国的大米出口大受打击，导致损失至少80亿美元（62.5亿英镑），并且令政府大量积压卖不出去的米。

此计划虽然在郊外地区的选民当中受到欢迎，但是反对者指，该计划的价格太贵，并且有空间造成腐败。

在审讯中，英拉辩称自己并不直接负责该计划的日常运转，她坚持称自己是政治审判的受害者。

英拉的大米计划争议

2011年5月－英拉当选泰国总理，之后不久启动她的大米补贴计划。

2014年1月- 泰国反腐当局就计划相关事务对英拉展开调查。

2014年5月 - 泰国宪法法院在另一宗案件当中裁定英拉滥用职权罪名成立，英拉下台；几星期后，泰国军队将英拉政府的剩余人员清除出政府。

2015年1月 - 一个由军方支持的立法机构就大米计划中的涉嫌腐败行为弹劾英拉，五年内禁止其参政；该机构还发起了针对英拉的法律程序。

2017年8月 - 原定就英拉案件作出裁决，但英拉未出现，法院宣布裁决延后。

英拉执掌政府的时期一直被争议所笼罩，并且受到反对派政治势力的强力对抗。

作为前总理他信（Thaksin Shinawatra）的妹妹，英拉被反对派看作是她哥哥的代理人；他信在2006年被军队赶下台。

兄妹二人在泰国农村地区均较受欢迎，但是受到城市和中产精英阶层的敌视。

自2001年以来，他们的泰国为泰党以不同名义赢得了每一次的大选。

英拉的困境－BBC东南亚事务记者乔纳森·赫德（Jonathan Head）分析

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 英拉和她的哥哥他信在郊外选民当中仍然受欢迎

英拉的命运是泰国目前的当政者面临的一个困境。

假如她幸免于罪，保护她的他信就可能会更大胆地在大选后的泰国争取更多的权力，超过军方愿意接受的程度。

裁定无罪将会惹怒坚定的保守派，以及那些领导抗议英拉政府的人们。

如果她被判囚，西那瓦家族的坚定反对者们就会满意，而她也将会被完全禁止参政。定她的罪也会令那些军方领导的政变显得合理，成为反腐败的一部分。

但是，这也会使得在电视上有鲜明形象的英拉成为一个反抗者的象征，尤其是对于那些支持她的所谓“红衫军”来说。