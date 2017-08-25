美国七亿美金"强力球"彩票得主已辞掉工作

北美历史上最大的累积奖金——即7.787亿美元（5.9亿英镑）的获奖者已出面领奖。

53岁的王克姿（Mavis Wanczyk）是两个孩子的妈妈，她在马萨诸塞州的一个加油站买了该彩票。

获胜者的幸运数字为6、7、16、23、26和4。她告诉记者，自己已经辞掉在医疗中心的工作。

美国历史上"强力球"彩票大奖的奖金高达16亿美元，但在2016年1月份由三名持有人分享。

马萨诸塞州彩票站告诉记者，星期三晚上的票已经验证有效。

王克姿嚼着口香糖说："我想做的第一件事就是坐下来放松身心。"

"我有一个梦想，它成真了。"

她告诉记者，她根据亲戚的生日选了她的幸运数字。

32岁的王克姿在一家医疗中心工作，她说："我已经打电话告诉他们我不会回去了。"

她补充说她要 "把自己藏在床上"。

记者问她是否有计划对自己好一点，比如买一辆漂亮的新车？

但王克姿回答说，她刚在一年前买了一辆新车，现在打算全额付款了。

图片版权 WBZ-TV) Image caption 彩票是在马萨诸塞州的一个加油站卖出的。

一位彩票工作人员说，她是"一个工作勤奋的人"、"显然她很兴奋"。

累积奖金可以按29年付或一次付，税后估计约为4.43亿美元。

"强力球"产品集团主席查理·麦金太尔（Charlie McIntyre）在一份声明中表示，其他6张在康涅狄格州，伊利诺伊州，路易斯安那州，新墨西哥州，宾夕法尼亚州和维尔京群岛售出的彩票共赢得了200万美元。

图片版权 EPA Image caption 人们在加利福利亚的一家店外排队买彩票。

马萨诸塞州彩票人员最初表示，这张彩票最初是在波士顿郊区的沃特敦一家便利店售出的，但在星期四上午更正了位置。

目前尚不清楚错误如何发生。

中奖的概率为2.922亿分之一。