美国军舰南海巡航后被撞“疑遭中国黑客攻击”

图片版权 Reuters Image caption 当地时间星期一凌晨5时24分，两船在新加坡海峡东部发生相撞，军舰上一名水手死亡，9人失踪

在南海航行的美国驱逐舰与商船相撞造成多人死伤，这是最近一起美军舰在亚洲发生事故。有人怀疑相撞事故可能和中国有关。

美国海军导弹驱逐舰“麦凯恩”号本周在靠近新加坡的海域同商船相撞，这是今年太平洋舰队军舰第四次发生相撞事故。目前太平洋舰队正在进行调查，并且计划临时停止行动以解决安全问题。

周五（8月25日）《泰晤士报》防务编辑的一个报道说，一名前英国皇家海军军官说，中国船只"广州湾"号的活动可能是揭开在新加坡附近发生撞船之谜的重要因素。

美国驱逐舰“麦凯恩”号在新加坡附近同悬挂利比里亚国旗的油轮相撞，军舰上1名水手死亡，9人失踪。跟踪数据显示当时一艘中国船只尾随在油轮后面，这艘中国船只在事故发生前掉头避开。

黑客攻击？

据《泰晤士报》报道，这位不愿意透露姓名的皇家海军军官说，"这让人感觉舰队指挥应在更广的范围内调查潜在的问题，诸如黑客攻击，水手培训，他们如何导航，确认观察船只的标准。"

图片版权 Malaysian Navy Chief Image caption 马来西亚海军负责人在推特上发布的Alnic MC号油轮照片。跟踪数据显示当时一艘中国船只尾随在这艘油轮后面，这艘中国船只在事故发生前掉头走开。

美国海军在调查今年发生的第二次撞船时，没有排除包括网络攻击等破坏的因素。不过美国海军表示还没有发现有破坏行动的具体证据。

不过这位皇家海军的前指挥官说，一种可能是同军舰相撞，或者油轮可能被黑客攻击，那艘中国船只可能在从中发挥了作用。

视频分析

"船舶资料库"（Vessel finder）是一个追踪商业船只的网站。他们发布了一段视频显示撞船时的情形。从中能够看到就在撞船前，中国船只向左转了几乎90度。

视频中没有显示美国海军的那艘驱逐舰，因为该网站只追踪商船。

在《泰晤士报》报道引述这位皇家海军前军官说，视频中的油轮偏离航线可以有不同解释，油轮可能为了避免撞上军舰而偏离航线，也可能油轮偏离是被操控去撞军舰。

图片版权 Reuters Image caption 是近几个月来美国海军发生的第二起严重碰撞事件。"麦凯恩号"驱逐舰在相撞前曾经驶入中国在南海扩建的一个岛礁12海里之内（资料照片）。

"如果你从一开始观察中国船只的航迹，这艘船尾随那艘油轮，一直到油轮改变方向前，然后中国船只向右转往北驶去，事故发生时中国船只已经远离出事地点。"

不过据《泰晤士报》报道，看过那段视频的另外一位高级军官有不同看法。他认为看上去更像是"美国军舰横穿航运线路制造了混乱。要故意制造撞船事件，需要多方协调才能办到。"

中国不满

与此同时美国太平洋空军司令表示，美国海军在亚太地区发生数次撞船事故不会影响美军在有争议的南海进行"自由航行"的部署。所谓的"自由巡航"是美国针对中国控制南海水域进行的反措施。

美国太平洋空军司令欧萧尼西将军说，美国将会在国际法允许范围内，继续在水面和空中的任何地方巡航。

“麦凯恩”号驱逐舰在相撞前，曾经驶入中国在南海扩建的一个岛礁12海里之内，这是美国军舰进行的最近一次的"自由航行"巡航。

中国在南海控制的岛屿上修建了空军基地和军事设施。北京对美国这种"自由巡航"表示强烈不满。