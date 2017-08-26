十二年来最强飓风！哈维登陆美国得州“恐酿巨灾”

图片版权 Getty Images Image caption 气象卫星拍下了哈维登陆得州的一刻

大西洋热带气旋哈维以12年来吹袭美国最强飓风姿态，在得克萨斯州登陆。

据美国国家飓风中心测定，哈维于四级飓风状态下，在美国中部夏令时星期五（8月25日）22:00左右（星期六03:00 GMT）登陆得州罗克波特市，最大持续风速每小时130英里（209公里）、阵风时速155英里（249公里）。

得州州长格雷格·阿伯特稍早前警告，哈维“复杂而危险”，这将是一场“非常重大灾难”，并致函总统特朗普要求增拨联邦资源应付救灾。

气象预报称，哈维将带来40英寸（1016毫米）雨量和12英尺（3.5米）高的风暴潮。国家飓风中心警告，这将在首府休斯敦周边造成严重水灾。

阿伯特州长在发送特朗普总统的信函中说，德州将面临数以十亿美元计的财产损失，“几乎肯定”将有人命伤亡。

白宫表示特朗普可能在下周到得州视察灾情。

你的器材不支持播放多媒体材料 得州中部沿岸最先受到哈维的暴风圈影响。

哈维这飓风有多糟糕？

国家飓风中心星期五早些时候预测哈维将以三级飓风登陆，如今哈维登陆时已达五级系统中的第四级。

由此，哈维成为2005年飓风威尔玛登陆佛罗里达州以来吹袭美国的最强飓风，也是2004年飓风查理以来首个吹袭美国的四级飓风。

威尔玛当年造成共87人死亡。同年8月，飓风卡特琳娜重创路易斯安那州新奥尔良市（New Orleans），超过2000人遇难。

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哈维将带来哪些危险？

哈维的强劲阵风并非最大的威胁，而是其带来的降雨量和风暴潮。

气象学家们警告，哈维将带来非比寻常的雨量，加之飓风可能在得州沿岸徘徊，暴雨恐将持续至下周中期。

其中，蕴藏丰富石油的美国第四大城市休斯敦（Houston）预测将在未来几天录得20英寸（508毫米）的降雨量。

风暴潮更将给得州沿岸中部雪上加霜。风暴潮是指低气压“拉高”潮汐至异常高度时，强风把海浪推向岸边。

结合这两大因素，国家飓风中心警告得州东南沿岸将发生“灾难性淹水”。

美国45%石油提炼设施都设在墨西哥湾沿岸，其中以得州圣体市（Corpus Christi）的石油港地位最举足轻重。石油企业在飓风抵达前已减产20%防范，市场也担心哈维将导致石油产量下降，造成石油价格走高。

圣体市市长此前已公开呼吁低洼地区居民撤离，但当局并未发布紧急撤离令。

特朗普总统也呼吁得州居民听从地方当局指示。

Skip Twitter post by @realDonaldTrump I encourage everyone in the path of #HurricaneHarvey to heed the advice & orders of their local and state officials. https://t.co/N6uEWCZUrv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年8月25日

哈维来袭对得州居民生活造成哪些影响？

飓风登陆前，得州中部出现试图撤离的长长车龙。英国酷玩乐队（Coldplay）原定于星期五晚在休斯敦举行的演唱会也宣告取消。

在加尔维斯顿（Galveston），三艘邮轮据报无法靠岸，至少2万名旅客受影响。当地报章称，客轮可能要一直滞留海上，直到下周中期。

圣体市一家儿童病院调用飞机紧急转运10名新生儿加护病房的住院病儿到内陆医院，以防飓风登陆后引发停电。