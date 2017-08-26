天鸽重创澳门后 另一台风再逼近广东地区

图片版权 COURTESY Ã”DEO CARMEL VISTEÃ Image caption 资料图片：台风天鸽吹袭澳门

热带气旋帕卡（Pakhar）预计将于周日（8月27日）登陆广东，路径与早前重创澳门的台风天鸽类似。

澳门地球物理暨气象局及香港天文台于周六日间已悬挂一号风球。

澳门地球物理暨气象局公布的消息，帕卡将会在周日中午最接近澳门，约在澳门西南约100至150公里略过。另外，澳门周日清晨至早上或会悬挂八号风球。

香港天文台指出，周日天气显著转坏，有狂风大骤雨，低洼地区可能出现水浸。

中国气象局亦发出台风黄色预警，预计帕卡周日于广东深圳到阳江一带沿海登陆。

图片版权 Reuters Image caption 帕卡在菲律宾吕宋东部沿海登陆

根据中国气象局消息，帕卡周五已在菲律宾吕宋东部沿海登陆。

社交媒体反应

台风帕卡即将来袭，不少澳门人在社交媒体上表达担心，希望不再有人命伤亡。

网友Stephen Chan在脸书上表示：“天鸽走了，帕卡又来。希望澳门平稳渡过，大家继续发挥澳门精神，守望互助。”

另一名网友JackyLo Lo则说：“继续努力，几天后还有一个风球……澳门要撑着啊！”

Anna Leong说:“澳门的大家，加油呀！未来星期日又有一个风帕卡，大家要平安渡过，在那之前一起努力救灾！加油加油加油！ 大家团结一致，共渡难关！！ 这几天让我看到人间有情！！ 澳门加油！”

天鸽善后工作仍然继续

图片版权 Reuters Image caption 天鸽来袭后，澳门停水停电

天鸽周三（8月23日）吹袭澳门，至今造成九人死亡，更断水断电。台风重创澳门，亦令市民对政府处理手法大感不满。

澳门电力周六下午公布，已完成所有受“天鸽”破坏的用户变电站设备，但仍有网民在澳门电力Facebook专页留言指电力尚未恢复。

澳门自来水曾指，青洲水厂经已抢修三台水泵，而青洲水厂、大水塘大厂及路环水厂“运作理想”，澳门供水状况已明显改善。

不过，于用水高峰时段，局部地区仍有机会出现水压不足或停水的情况.

民主派政团新澳门学社副理事长苏嘉豪对BBC中文说，澳门正加快善后工作。

“现时帕卡即将来袭，市面上加快清理垃圾，疏导渠网。有上一次经验，我想大家警觉性更高。暂时又不会说很担心，至少普遍不会说很恐慌，但都在做好准备。”

图片版权 AFP Image caption 澳门居民清理垃圾

他又形容，救灾进度“渐入佳境”。“市民义工及团体都大力支持，守望相助，所以现在善后速度变快了。”

“现时当务之急希望尽快恢复市面秩序及水电。”

至于，有人担心清理工作未完成或会导致病疫爆发。苏嘉豪说：“大家的担忧应该会慢慢纾缓。卫生局开始在街区使用热雾机灭蚊灭虫，防止传染病爆发。如果今天之内可以清理大型垃圾及积存已久的垃圾，应该可以控制。”