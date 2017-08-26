美国本土13年来最强飓风哈维冲击德州
美国本土13年来遭遇过的最强飓风哈维周六（8月26日）已经冲击德克萨斯，狂风暴雨造成严重的灾害，一些人可能被困在倒塌的房子里，成千上万家庭停水停电。
早些时候，大西洋热带气旋哈维吹袭美国，在德克萨斯州登陆。
据美国国家飓风中心测定，哈维于四级飓风状态下，在美国中部夏令时星期五（8月25日）22:00左右（星期六03:00 GMT）登陆德州罗克波特市，最大持续风速每小时130英里（209公里）、阵风时速155英里（249公里）。
美国总统特朗普签发命令，宣布德州进入灾难状态，从而调拨联邦资源到当地救灾。德州州长格雷格·阿伯特稍早前警告，哈维“复杂而危险”，这将是一场“非常重大灾难”。
气象预报称，哈维将带来40英寸（1016毫米）雨量和12英尺（3.5米）高的风暴潮。国家飓风中心警告，这将在首府休斯敦周边造成严重水灾。
阿伯特州长在发送特朗普总统的信函中说，德州将面临数以十亿美元计的财产损失，“几乎肯定”将有人命伤亡。
白宫表示特朗普可能在下周到德州视察灾情。
“这个风暴很可怖”——BBC记者詹姆斯·库克（James Cook）圣体市报道：
我们经过一系列的堤围与桥梁靠近这座海边城市之际，天色渐黑，而且已开始淹水。带着泡沫的浪花正把马路吞噬。
剎那间，我们的汽车被强风吹到一旁，越过数条车道；每隔几分钟就打闪，诡异的绿色闪电照亮天空。
当风眼在30英里外的岸边登陆之际，我们在一家旅馆内蹲在一旁，听着外头狂风呼号，还有偶尔的撞击声。
我从旅馆一旁的一道门廊看着，一座正在建设中的钢铁楼房塌下了一面墙，直砸到地面上。
厚厚的棕榈树也被吹倒，而从街灯透出的几分光线，还有闪电的亮光，你能看见空气有多沉重，雨洒个不停。
这是个强大的风暴，它是危险的，让人望而生畏。
哈维这飓风有多糟糕？
国家飓风中心星期五早些时候预测哈维将以三级飓风登陆，如今哈维登陆时已达五级系统中的第四级。
由此，哈维成为2005年飓风威尔玛登陆佛罗里达州以来吹袭美国的最强飓风，也是2004年飓风查理以来首个吹袭美国的四级飓风。
威尔玛当年造成共87人死亡。同年8月，飓风卡特琳娜重创路易斯安那州新奥尔良市（New Orleans），超过2000人遇难。
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哈维将带来哪些危险？
哈维的强劲阵风并非最大的威胁，而是其带来的降雨量和风暴潮。
气象学家们警告，哈维将带来非比寻常的雨量，加之飓风可能在得州沿岸徘徊，暴雨恐将持续至下周中期。
其中，蕴藏丰富石油的美国第四大城市休斯敦（Houston）预测将在未来几天录得20英寸（508毫米）的降雨量。
风暴潮更将给德州沿岸中部雪上加霜。风暴潮是指低气压“拉高”潮汐至异常高度时，强风把海浪推向岸边。
结合这两大因素，国家飓风中心警告德州东南沿岸将发生“灾难性淹水”。
美国45%石油提炼设施都设在墨西哥湾沿岸，其中以得州圣体市（Corpus Christi）的石油港地位最举足轻重。石油企业在飓风抵达前已减产20%防范，市场也担心哈维将导致石油产量下降，造成石油价格走高。
圣体市市长此前已公开呼吁低洼地区居民撤离，但当局并未发布紧急撤离令。
特朗普总统也呼吁得州居民听从地方当局指示。
哈维来袭对得州居民生活造成哪些影响？
飓风登陆前，德州中部出现试图撤离的长长车龙。英国酷玩乐队（Coldplay）原定于星期五晚在休斯敦举行的演唱会也宣告取消。
在加尔维斯顿（Galveston），三艘邮轮据报无法靠岸，至少2万名旅客受影响。当地报章称，客轮可能要一直滞留海上，直到下周中期。
圣体市一家儿童病院调用飞机紧急转运10名新生儿加护病房的住院病儿到内陆医院，以防飓风登陆后引发停电。