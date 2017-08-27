“向大街上遛老虎的人买的”　青少年偷运小老虎进美国

图片版权 San Diego zoo Image caption 萌萌的小老虎给送到圣迭戈动物园暂时栖身。

美国加州一名青少年企图从墨西哥边境走私一只雄孟加拉国虎幼兽到美国，事发后被逮捕。

现年18岁的刘易斯‧尤多罗‧瓦伦西亚（Luis Eudoro Valencia）被以走私动物至美国罪起诉。警方在座车地板上发现老虎宝宝。

他在星期三（23日）早晨穿越加州边境城市奥塔伊梅萨（Otay Mesa）时被捕。

美国渔业与野生动物管理局的工作人员将老虎宝宝暂时收留。

图片版权 US Customs and Border Protection Image caption 动物园兽医表示，老虎幼崽马上就要长牙齿了。

刘易斯说他花了300美元购买这只老虎宝宝，交易当时卖家正在墨西哥的城市蒂华纳（Tijuana）街头遛一只成年老虎。

圣迭戈动物园的兽医对老虎宝宝做了全面的检查，宣布牠的健康状态良好。

根据动物园网站上首席兽医吉姆‧奥特修斯（Jim Oosterhuis）的说法：“牠的心脏、肺和血液状态良好。牠喝了一瓶奶，这是牠将会成长茁壮的良好讯号。”

“我估计这只幼兽有五到六周大，体重稍微超过六磅，牠快长牙齿了，未来一两周应该会看见牙齿长出来。”

老虎宝宝现在被动物园人员看管，与其他动物隔离。

所有品种的老虎都在濒危动物保护法的保护范围中。进口所有濒临绝种动物到美国都必须经过许可。