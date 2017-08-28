“哈维”横扫得州：灾情未退时特朗普总统应亲自到灾区视察吗？

图片版权 AFP Image caption 数以千计灾民要疏散。

美国得州受逾五十年来最强的飓风哈维吹袭，水灾造成多人死伤。

得州多处遭遇严重洪水，有组织估计今次灾情损失，可以与2005年的卡特琳娜相提并论。

白宫宣布，美国总统特朗普将于周二前往得州视察灾情，特朗普表示，在不影响救援工作下，便会成行。

气象部门预料未来数天仍有豪雨。

图片版权 AFP

图片版权 AFP

1270毫米的雨量

美国第四大城市休斯敦是今次风灾受重创的地区之一，气象部门周日表示，过去48小时录得超过760毫米雨量，沿岸地区周末雨量或达至1270毫米，等如一年的平均雨量。

国家气象局形容情况“前所未见”。

当局建议休斯敦及得州部分地区的居民，即使有洪水也不要离开住所，因为道路已经被严重破坏或水浸，有需要时应爬上屋顶暂避。

市内部分学校将停课一周，大批航班取消，有医院及紧急避难所因为水浸被迫关闭，要把病人及灾民送往别处。

一些地区政府呼吁家有船只的民众协助搜救。

休斯敦在15小时内，接获56,000个911救助电话。

市长西尔维斯特‧特纳（Sylvester Turner）促请民众勿乱打求助电话，要在生命危险受到威胁时才寻求救援。

“不要上街，不要以为风暴已过。”他说。

特纳在记者会上强调不疏散全市230万名民众是避免更坏的情况。他表示2005年卡特琳娜吹袭时决定疏散民众，有份导致二十小时的交通混乱及过百人死亡。

图片版权 Reuters Image caption 过去周末，特朗普身处马里兰州的总统度假庄园戴维营。

豪雨下视察灾情？

今次是特朗普上场后首次面对重大灾难。过去周末，特朗普身处马里兰州的总统度假庄园戴维营，透过电话或视象会议，与内闾成员商讨灾情。

他多次在社交媒体"推特"撰文，赞扬当地处理救援工作的部门、官员及义工，又形容休斯敦及得州地区迎来“历史性”的雨量，并引述专家指哈维带来“五百年一遇”的洪水。

白宫宣布他在周二会到访得州，正在与有关部门作协调工作。

特朗普在推特表示，在不影响当地救援工作下，便会成行。

Skip Twitter post by @realDonaldTrump I will be going to Texas as soon as that trip can be made without causing disruption. The focus must be life and safety. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年8月27日

但气象部门警告，当地未来数天仍会有豪雨。

由于总统出行会有大批人员跟随，所以许多领导人都避免在灾情最严重的情况下到访，避免影响救援工作。

但2005年卡特琳娜吹袭时，时任总统布什被指救援不力，并无亲身到访当时受风暴重创的新奥尔良，只是发放一张他在飞机上视察灾情的照片。

有共和党人已警告特朗普，要避免重蹈布什的覆辙。