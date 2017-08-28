印度教派领袖即将判刑　当局严防冲突再现

图片版权 AFP Image caption 辛格将在印度时间周一（8月28日）判刑。

印度十分受欢迎的教派领袖辛格（Gurmeet Ram Rahim Singh）预定周一（8月28日）判刑。当局不敢掉以轻心，调派约1,000名军警到法庭所在的哈里亚纳邦（Haryana）和隔邻的旁遮普邦（Punjab）戒备，又切断该区的网路连线。

辛格上周五（8月25日）被裁定强奸罪成后，当地爆发暴力冲突。事隔数天后，事情似乎开始平息下来，但最少还有上万人仍然留在他位于印度哈里亚纳邦的大型总部内。

法庭颁下裁决前，约有200,000名支持者到当地听取裁决。事后，许多辛格的信徒指法庭的判决不公，认为辛格无罪。

连日的冲突造成最少23人死亡，約2,500人被捕，暴力浪潮更一度蔓延至首都新德里。旁遮普邦首席部长批评，指哈里亚纳邦当局不应让这么多的辛格支持者聚集。

当地警方发言人指已经成功控制暴力浪潮，当局也增派警员，遏止示威浪潮。

Image caption 辛格的行径经常引人侧目，这是他在2015年参演的电影的宣传海报，名为"上帝的使者"。

教派领袖辛格是谁？

辛格是印度一个称为“社会福利和精神组织”（Dera Sacha Saudra）的领袖，全球约有6,000万信徒，被支持者誉为“神人”。

他常常穿上色彩艳丽的衣服，拍摄了数段音乐录影带和电影，也喜欢戴着饰物，外界因此给他起了许多绰号，包括“摇滚明星教父”、“金光闪闪教主”。

“社会福利和精神组织”在印度和世界各地管有46个中心，其中在哈里亚纳邦的总部面积庞大，设有学校、医院、甚至电影院等设施。

但他也经常惹起争议。他早前被指要求400名信众切除自己的生殖器，好让他们可以“与上帝更接近”。他数年前打扮成一个印度教的神祇，惹来印度教领袖不满，指辛格“伤害了他们的宗教感情”。

印度政党近年也因为他的支持者众多，利用他来宣传，这包括当地执政印度人民党（BJP）和在野的国民大会党（Indian National Congress）。

发生了甚么事？

辛格在2002年被指强暴两名女信徒，经过十多年的诉讼，当地法庭上周裁定他罪成。但支持者认为辛格应获判无罪，触发暴力冲突。

支持者在昌迪加尔的街上与警察冲突，破坏车辆。首都新德里也有两节火车车厢被纵火烧毁，当地传媒指是辛格的支持者所为。

BBC记者罗宾（Ravinder Singh Robin）在当地报道，指警方向人群发射水炮，也施放催泪弹。

辛格被判有罪后，当局指需要保障他的安全，交由军方扣押。当局也曾在昌迪加尔部份地区实施宵禁，但在周日（8月27日）暂停宵禁令，好让辛格的支持者能按当局的要求离开。

你的器材不支持播放多媒体材料 辛格支持者的行动演变为暴力冲突。