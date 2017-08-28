印度同意撤军 中印洞朗军事对峙结束

图片版权 Getty Images Image caption 中印两国边境纠纷由来已久。

印度和中国同意结束长达两个多月的边界紧张对峙，双方军队撤离对峙地点。

中国外交部发言人华春莹确认28日下午14点30分许，印方人员和设备已经全部撤离，中方人员在现场进行了确认。

华春莹说，中方将继续按照历史界约规定，行使主权权利，维护领土主权。

她指出，中国政府重视同印度发展睦邻友好关系，希望印方切实遵守历史界约和国际法基本原则，与中方一道，在相互尊重领土主权的基础上，维护边境地区和平安宁，促进两国关系健康发展。

华春莹说，中国边境士兵从此可以正常在中国边境境内一侧巡防。

印度外交部发布消息称，中印两国同意结束自6月以来中印边界锡金段的对峙。

印度外交部的声明中称，两国近几周来一直保持外交沟通，在此基础上印度同意从洞朗的对峙地点（face-off site）撤离。

声明说，"几个星期来，印度和中国就都克兰（中国称洞朗）事件保持了外交沟通，在这些沟通中，我们能够表达我们的看法，传达了我们的担忧和利益，"

声明说，"在这一基础上，（两国政府）已同意迅速撤离在都克兰对峙地点的边境人员，撤离正在进行中。"

中方人员是否撤离上述对峙地点，目前不得而知。双方发生边界对峙以来，中方宣称印度军队非法越界进入中国领土。

针对最新动态，来自德里的中国研究所兼职研究员阿图尔·巴尔德瓦伊接受BBC采访时表示，因为中印这两个亚洲大国之间的对峙"不可能继续下去"，双方达成协议是"唯一的选择"。

Image caption 发生对峙的洞朗地区位于不丹印度中国交界处。

阿图尔·巴尔德瓦伊说，结束对峙显示“印度重视与不丹的关系和对不丹的承诺，但是很明显，印度官员改变了想法。

他指出，”印度需要中国市场和投资。“印度最初表示不会后退，但是现在做出撤离决定，将在印度国内产生多大整治影响，值得关注。

边界对峙

发生边界军事对峙后，双方都增派部队，甚至发生小规模的冲突。

两国都摆开剑拔弩张的架势，相互指责，要求对方撤离。北京海发出警告，继续对峙将会产生“严重后果”。

自6月18日以来，中印两国军队在中国、印度、不丹三国边界附近的洞朗地区持续对峙。

6月16日，中国开始在西藏亚东县修建延伸至洞朗地区的道路，该道路计划通过中国与不丹之间有争议的地区。

18日，印度派出进入洞朗地区，以阻止中方在洞朗地区修建道路。

洞朗地区位于不丹中国边境的西段，中国和不丹之间就其归属问题还存在争议。而不丹的外交与军事高度受制于印度，而且不丹与中国没有建立外交关系。

印度方面认为，中国在该地区修建道路，有可能对印度通往东部7个邦的西里古里地段产生威胁。

图片版权 Reuters Image caption 5月在北京召开的“一带一路”峰会上，中国领导人习近平同参会的其他国家人合影。莫迪拒绝参加这次峰会。分析说，印度可能成为一带一路的潜在威胁。

此外，金砖国家会议将于9月3日在厦门开幕。此前有报道称，印度总理莫迪可能缺席会议，改派较低级别官员参加。

在金砖会议来临之际，双方缓和对峙局面，是否为两国领导人会晤创造有利条件，值得关注。