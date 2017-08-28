被判无期仅冰山一角 护士杀人为领导表扬

你的器材不支持播放多媒体材料 这名男护士在法庭审理全程中一直捂着脸。

德国北部小镇一名谋杀两位患者的男护士，目前成为警方调查另外至少84起谋杀案的头号嫌疑人。媒体报道说，他也有可能成为德国战后的头号“杀人魔”。

这名40岁，名叫"Niels H"的男护士此前被指控在2006年和2015年犯有两起蓄意谋杀罪，被判终身监禁。

受害人在他负责的护理区域内收到致命药物。事发后，患者亲属要求警方对他做进一步的刑事调查。

随后，一个调查委员会于2014年成立，并着手调查这名护士涉嫌的犯罪规模。结果发现，他所犯罪行有可能让他成为德国战后最臭名昭著的头号“杀人恶魔”。

这名护士给患者服用的药物导致患者心脏衰竭、或体内循环系统瘫痪。

渴望获得领导赞赏

图片版权 AFP Image caption 这名"杀人魔护士"两年前已经被判终身监禁。

法官称，他的犯罪动机居然是渴望获得领导的赞赏。他认为，如果领导得知他给患者做心脏复苏急救的话，就会对他的工作予以肯定。

在2015年案件审理期间，他承认给他所在的特护诊所内的大约90名患者都服用过那种致命药物。他当时工作的诊所在德国小镇代尔门霍斯特。

不仅如此，警方称这类反常情况可以追溯到2000年，当年另一个位于奥尔登堡的诊所也有类似情况发生。

警方表示，当时那家诊所的医务人员还在2001年开会讨论患者死亡和使用心脏复苏急救的数量出现异常的原因，但会后并未报警，所以此后这名男护士能顺顺当当地前往代尔门霍斯特的诊所工作。

调查困难

目前，调查委员会已经对数百份医疗记录进行了分析，并且开棺对134具尸骸进行了药物残留检测。

但由于很多患者去世后被火化了，调查工作难度很大。

奥尔登堡当地警方负责人库姆说："调查结果接连超出人们原来的想象，让我们无法说出到底有多少人被杀。"

他警告说，遇害人数还将会随着调查的展开攀升。

警方将于2018年初对这名男护士提出新的数项指控。