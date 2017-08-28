半岛局势：朝鲜再发一枚导弹 飞过日本上空

图片版权 Getty Images Image caption 日本方面还说，虽然这枚导弹飞越了日本的上空，但东京方面并没有将其击落。

朝鲜在当地时间周二（8月29日）早些时候再次发射一枚导弹。

韩国军方表示，平壤在当地时间周二早晨5点57分发射了这枚导弹。

由于这次发射越过了日本上空，日本政府要求该国北部的居民采取防备措施。

日本首相安倍晋三表示，他会尽一切所能，保护国民。“我们会尽全力保护国民的生命安全。”

日本方面还说，虽然这枚导弹飞越了日本的上空，但东京方面并没有将其击落。

截至发稿，韩国和日本方面尚未确认这枚导弹的型号。不过分析人士认为，这一最新举动将再次挑起半岛的紧张局势。

周六（8月26日），朝鲜在该国东海沿岸发射了三枚短程导弹。专家认为，这些导弹能够打到位于韩国纵深的美军基地。

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今年以来，朝鲜多次发射导弹。上月，平壤不顾国际社会的制裁与反对，发射了两枚洲际弹道导弹（简称：ICBM）。

目前尚不清楚国际社会将对朝鲜的最新举动予以怎样的回应。朝鲜唯一的盟友中国在本月中旬宣布禁止从朝鲜进口煤、铁、铅等主要产品，切断了平壤政权的主要经济生命线。

中国商务部8月14日表示，为执行联合国决议，根据中国外贸法，全面禁止从朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅、铅矿石等产品。禁令次日生效。

但是分析普遍认为，即使如此，中国也很难让朝鲜放弃核武计划，因为朝鲜视核武为自保生存的基础。