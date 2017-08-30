朝鲜：向日本试射导弹“太平洋上军事行动第一步”

图片版权 KCNA Image caption 朝中社发放了火星-12火箭从朝鲜顺安发射的照片。

朝鲜官方发布最新一次导弹试射的消息，朝鲜劳动党委员长金正恩称，这是朝鲜在太平洋上军事行动的“第一步”。

朝中社星期三（8月30日）发稿确认，星期二（29日）发射的这枚导弹为火星-12型。导弹飞越日本北海道落入北太平洋海域，引起日本强烈不满。

朝中社称，金正恩在指导发射的过程中再次重申对美属关岛的威胁，并称呼该岛为美国对朝“侵略前哨基地”。

联合国安全理事会星期二晚间开会，一致通过了谴责朝鲜的动议。

安理会发表的声明批评朝鲜再次试射导弹“令人发指”，要求平壤政权停止一切导弹试验。

不过，这份声明并未威胁进一步加强对朝制裁措施。

朝鲜最近无视联合国安理会的历次制裁决议，多次进行导弹试射。

据韩联社报道，韩国总统文在寅星期三早上与日本首相安倍晋三通电话。文在寅在通话中谴责朝鲜导弹穿越日本上空，批评此举为平壤对邻国的“暴举”。

报道引述青瓦台发言人说，韩日政府首脑一致认为要“提升到最大限度”对朝鲜施压，促其主动重返对话桌。

朝鲜这次是从首都平壤近郊的顺安市发射火星-12型导弹，飞行约2700公里，经过日本北海道渡岛半岛和襟裳岬上空，最后落入日本以东1180公里的北太平洋海面。

日本向北海道发出警报，呼吁民众躲避。首相安倍晋三批评说：“这是暴行，是前所未有的深刻且重大威胁，严重损害地区的和平与安全。”

朝鲜有交待为什么会有这次试射吗？

朝中社通稿介绍参与这次演练的朝鲜人民军战略军火星炮兵部队时，称呼该部队为“负责有事时打击太平洋作战区内美国侵略军基地任务”的部队。

通稿明言，这次试射乃针对美韩联合军演。

“众所周知，‘乙支自由卫士’联合军演挑战意味深长的朝鲜警告，强行举行。朝鲜人民军战略军的中远程战略弹道火箭发射训练是对应武力示威的一部分。”

朝中社还说：“金正恩于107年前‘韩日合并’这一耻辱的条约公布的8月29日，大胆开展令惨无人道的日本鬼子吓破胆的作战，批准在首都圈发射弹道火箭，替朝鲜人民报仇雪恨。”

“金正恩指出，近似实战的此次弹道火箭发射训练是朝鲜军队进行的太平洋上军事行动的第一步，是牵制侵略前哨基地——关岛的意味深长的前奏。今后要把太平洋作为目标，多进行弹道火箭发射训练，积极推进战略力量的战力化、实战化和现代化。”

这是朝中社首次证实劳动党政权蓄意发射导弹飞越日本上空。此前数次发射飞行物飞越日本后，朝鲜均声称是发射卫星，而非导弹。

图片版权 KCNA Image caption 朝中社称，金正恩对导弹试验结果“表示极大的满意”。

朝鲜什么时候说要炸关岛的？

平壤是在8月上旬首次披露正制定轰炸关岛的作战计划。

美属关岛上住有16万美国公民，是美国在太平洋的军事行动中心。华盛顿官员曾指出，朝鲜至今仍未把威胁付诸实行，反而是其取得进展的迹象。

特朗普透过白宫发表声明说，世界已“清楚听到了朝鲜的最新信息”。

“这个政权表达了对其邻国，对联合国全体成员国的蔑视，以及可接受的国际行为的下限。”

“威胁与加剧不稳的行动只会增加朝鲜在区内以至于世界各国间的孤立。所有的选项都放在台面上。”

在此之前，特朗普曾威胁要“充满怒火”地回击朝鲜对美国的各种威胁。

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