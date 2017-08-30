韩国称朝鲜金正恩夫人李雪主二月诞下第三子　惟性别不详

图片版权 AFP/KCNA Image caption 金正恩李雪主两人在镜头前表现亲昵。（今年3月的图片）

金正恩的家庭生活如同朝鲜国内环境一样，一直都扑朔迷离。

韩联社引述国会情报委员消息，指国家情报院向国会情报委做汇报时透露，朝鲜领导人金正恩夫人李雪主已于今年2月诞下第三胎，但是男是女，则不清楚。

由去年李雪主绝迹公众视线开始，已不断传出她怀孕的消息。

他们另外两个孩子相信是分别在2010及2013年出生。

目前并不知道金正恩有没有男丁继承家业。他们第一及第三个孩子的性别不详，但我们就从前NBA球星丹尼斯‧罗德曼（Dennis Rodman）在2013年接受卫报访问时得悉，他们第二胎是女孩，名为金朱爱（Kim Ju-ae，又译金主爱）。

罗德曼曾经访问朝鲜，称与金正恩一家在海边共度悠闲时光，又形容金正恩是名“好父亲”，有一个“美好的家庭”。

图片版权 AFP/KCNA Image caption 罗德曼多次访朝，一度被称为篮球外交。

神秘的金氏一家

朝鲜国营媒体甚少公开领导人的私人生活。

就算是金正恩，外界其实对他的成长所知甚少，金正恩在2010年9月，其父亲金正日死前不久，才首度公开露面。

我们甚至不知道金正恩何时出世，但估计他是生于1983或1984年。

他的祖父金日成倒是经常和他的太太在公众场合露面，并有他们与孩子的合照。

图片版权 Reuters Image caption 金正日小时候与父亲金日成和母亲金正淑的合照。

但金正日和金正恩就令人难以捉摸。外界估计金正日至少有四个不同的伴侣－成蕙琳、金英淑、高英姬和金玉。

金正日的感情关系一直不为外人所知，但外界知道他有三子一女。

朝鲜国营电视台在2012年播放李雪主片段时，正式称李雪主为“夫人”、“同志”，此前外界已在惴测这位经常陪金正恩出席活动的女子的身分，但估计两人是在当时的三年前已经结婚。

Image caption 金正恩家谱

图片版权 AFP/getty Image caption 金正恩据报曾用假名在欧洲读书。

朝鲜的“继承者们”

金正恩是金正日年纪最小的男丁，一直不被视为是最佳继任人，但却在2011年被指定为继承者。

今年年初，金正恩同父异母长兄金正男在马来西亚的机场遇刺身亡，令外界进一步关注错综复杂的金氏家族。

其后一个自称拯救了金正男家人的组织，把一段相信是金正男儿子金韩松的视频上传到网上，反映男性继承权在朝鲜家族仍然十分重要。

图片版权 AFP/Getty Image caption 金正男遇刺引起连串风波，外界猜测是朝鲜所为，但无法得到证实。（左图为金正男小时候的图片）

如果你想重温金正男事件：

图片版权 AFP/getty/ KCNA Image caption 两人经常出席公开场合。

李雪主到底何方神圣？

外界对李雪主的背景所知不多，但她被广泛报道为一个歌手，在表演期间获金正恩的青睐。

的确有一个朝鲜的表演者名字是李雪主，但无法确认两人是否同一个人。

而分析指出金正恩和李雪主有三个孩子，其实也只是透过李雪主间歇性消失于公众眼前所作出的猜测，官方从未作出确认。

李雪主露面时的穿著风格有西化的感觉，看似与丈夫关系不算太拘谨，令人联想到美国前第一夫人米歇尔‧奥巴马（Michelle Obama）。

许多人因此希望金正恩会采取较温和的领导风格，但朝鲜近来连番试射导弹，与各国关系急剧转差。