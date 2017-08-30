美国得州风灾善后：实施宵禁防抢掠再现

图片版权 Getty Images Image caption 休斯敦许多地区仍泡在水中。

美国第四大城休斯敦受到飓风哈维吹袭，城市宣布实施宵禁以避免12年前卡特琳娜风灾后“打砸抢”乱象再现。

飓风哈维带来破纪录的雨量，休斯敦市区大面积淹水，房屋被毁，死亡人数至少15人。

休斯敦市长西尔威斯特•特纳（Sylvester Turner）表示，实施宵禁是为了防止抢劫发生。

美国总统特朗普周二（8月29日）到得州视察飓风哈维带来的灾情，他以“史诗级的”形容飓风哈维。

宵禁时间从当地时间凌晨0时至清晨5时，持续多少日则还未订。志愿者、前线人员及上下班的民众可豁免。

市长特纳称，宵禁能避免已撤离住所的居民家园被闯空门，并防止“潜在的犯罪行为发生”。

休斯敦官员已接到抢劫、武装抢劫，以及民众冒充警察的事件报告。

你的器材不支持播放多媒体材料 得州中部沿岸最先受到哈维的暴风圈影响。

上千民众在大洪水中离开家园到安全的庇护所。

特朗普稍早前与第一夫人梅拉尼娅抵达得州圣体市（Corpus Christi），上周五飓风哈维在圣体市造成山泥倾泻。

在得州降落后，特朗普表示，希望救援工作能成为应对飓风的模范。“我们希望这次做得比以往都好，”特朗普说。

“这个风暴，所发生的事堪称史诗级别，但你们知道，事件发生在得州，得州可以应对任何事。”

特朗普此行不会前往休斯敦。白宫表示特朗普不想因为他的到访延误救灾。

飓风哈维带来的降雨量创下美国大陆的新纪录，美国国家气象局周二时说，自上周五开始，在得州西打河口（Cedar Bayou）录得51.88英呎（132公分）的降雨量。

图片版权 Getty Images Image caption 飓风哈维冲击德克萨斯州圣体市一个地方造成的灾害现场。

飓风灾情发展：

一名休斯敦警员在上班途中被困在洪水中身亡。

哈里斯郡（Harris County）官员表示，3000幢房屋水浸。

一些桥梁和道路在洪水冲击下变形。

休斯敦南部布拉索里亚郡（Brazoria County）的哥伦比亚湖（Columbia Lakes）堤坝溃堤，当局在推特上说：“现在就撤！”

化工厂克罗斯比（Crosby）半径1.5英里（2.4公里）的民众被疏散，因为化工厂有失火或爆炸的可能。

特朗普已经宣布得州和路易斯安那州进入紧急状态，预估飓风哈维可能在周三早晨造成这两地山泥倾泻。

政府在紧急状态下提供救援资金和其他支援。

飓风哈维是得州50多年来遭受的最强大飓风。

图片版权 Getty Images Image caption 气象卫星拍下了哈维登陆得州的一刻

目前哈维已经从飓风降级为热带风暴，但仍预期会在未来几日在已淹水的地区带来大豪雨。

路易斯安那州新奥尔良（New Orleans）的居民，周二纪念卡特琳娜风灾12周年，接下来的两天，当地民众将面临豪雨及洪水。