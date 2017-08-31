朝鲜导弹危机：特朗普主战马蒂斯劝和　美内部分歧未息

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜中央电视台播放了火星-12导弹试射的片段。

朝鲜证实再度试射火星-12型中远程弹道导弹后，美国总统特朗普（Donald Trump）与国防部长马蒂斯（James Mattis）再次在对朝政策上展示分歧。

特朗普星期三（8月30日）称，在朝鲜问题上，“对话不是答案”。马蒂斯在会见韩国国防部长官宋永武之际回应总统言论说，美国“从来不缺外交对策”。

中国不具名指责美国企图“长臂管辖”朝鲜问题之际，俄罗斯也加入警告美国切勿对朝动武的行列。

朝鲜官方喉舌则发表评论，警告美国和日本要是继续其“军事狂热”，将“促进自我毁灭”。

官方朝中社稍早前发稿确认，星期二飞越日本的这次导弹试射是朝鲜在太平洋上军事行动的“第一步”。联合国安全理事会成员国一致谴责朝鲜的行为“令人发指”，日本首相安倍晋三批评这是“前所未有的深刻且重大威胁”。

朝中社其后再发表社评说：“美国加强与日本的军事勾结，是为了更加牢牢地掌控手下‘盟国’，为实现亚洲战略乃至称霸世界战略，将之充当急先锋。诡计多端的日本也打算依仗美国，达到自己的战略目的。”

“可悲的是，他们尚未认识到，这种妄动是进一步走入朝鲜的瞄准镜里，促进自我毁灭的道路。切勿忘记，朝鲜的一系列超强硬反制措施，不仅对严重威胁朝鲜主权和生存权的美国，还对追随美国，不知死活地撒野的日本，蕴含着警告的意味。”

特朗普与马蒂斯都怎么说？

特朗普几天前才说，他觉得朝鲜最高领导人金正恩“开始尊重”美国，但到了星期三，他发Twitter说：

Skip Twitter post by @realDonaldTrump The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年8月30日

“美国一直跟朝鲜对话，也在敲诈之下给他们付钱，都25年了。对话不是答案！”

其后，马蒂斯在五角大楼会见宋永武时被记者问到美国是否已经对外交斡旋绝望，马蒂斯说：“不。我们从来不缺外交对策。”

马蒂斯继续谈论美韩军事往来，说：“我们将继续合作。长官与我都在承担保家卫国的责任，保护我们的人民与利益。”

图片版权 AFP Image caption 马蒂斯（左）在会晤宋永武（右）之际公开与特朗普唱反调。

俄罗斯怎样“加入战团”了？

俄国远东地区与朝鲜有一小段边界接壤，与美国和日本隔海相望。莫斯科表态说，美国的军事活动局部导致了近期的半岛局势升温。

据路透社报道，俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）星期三与美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）通电话时说，外交是克服朝鲜半岛紧张的唯一途径，军事行动“充满了不可预测的后果”。

拉夫罗夫还说，联合国要是进一步加强对朝制裁，必将引来反效果。

中国是怎样指控美国……或其他国家？

英国首相特里莎·梅（Theresa May）星期三抵达日本东京访问之际说，中国在国际社会如何回应朝鲜“鲁莽行为”方面有着关键角色，北京应当加大对朝鲜施压。

同日早上中国外长王毅重申，中国反对朝鲜发射导弹，但任何国家要对朝鲜采取措施，都应该“在安理会的框架之下”。

中国外交部发言人华春莹星期三在例行新闻发布会上先被要求回应梅夫人的言论。她说：“我也很想问问有关方面，当他们说中国应该在施压方面使出更多力气、发挥更大作用时，他们自己是否在不折不扣、全面、完整、忠实地执行联合国安理会相关决议？还是只是有选择性地执行？比如，只注重施压制裁，而完全忽略了推动对话和谈？”

“我们也注意到，有的硬塞私货，有的一边指手划脚、一边‘背后捅刀’，有的则是浑水摸鱼，甚至企图火中取栗。嚷嚷制裁时冲到最前面，推动和谈时又躲到最后面，不想承担任何责任，却只想坐享成果。这些都不是负责任国家应有的态度和作为。”

华春莹被要求澄清是否指责英国不负责任时说：“大家可以凭良心观察一下，想一想，答案就不言自明了……如果仅靠施压制裁能够解决问题，半岛局势还会走到今天这种恶性循环不断升级的状态吗？到了当前半岛火药味很浓的时刻，各方都应冷静下来，仔细想想。”

对于要是实施进一步对朝制裁，中方有何意见，华春莹说：“我们反对任何国家搞单边制裁，或根据自己的国内法对别的国家进行‘长臂管辖’。”

“安理会决议包含制裁和促谈两方面内容，两者同等重要，不可偏废。希望有关各方都能切实、全面、完整地执行现有安理会决议。”

她还说：“在推动实现半岛无核化、维护半岛和平稳定、通过外交方式和平解决问题的大目标上，中俄是完全一致的。不仅中俄目标一致，而且安理会五常以及国际社会在这一大方向上也是一致的。”

“只不过在如何实现的具体途径上，目前阶段有些国家之间可能有不同观点。”

朝鲜的导弹计划