观点：为何说印度废币反贪腐计划“彻底失败”？

图片版权 Getty Images Image caption 总理莫迪的计划在印度引起混乱，民众迫于无奈，排起长龙等候兑换新的纸币，取代已被废除的旧版纸币。

印度总理莫迪去年宣布废除面额500和1000卢比的纸币，以打击腐败。但中央银行最近公布的数字显示，他的如意算盘似乎打不响。印度经济学家考尔（Vivek Kaul）为大家探讨其背后的原因。

魔鬼永远在细节之中。

印度央行周三（8月30日）发表了厚厚的年报。这项报告第195页的一段文字，隐藏着许多印度人都想知道的事情：莫迪的计划究竟有没有奏效？

如果根据央行提供的数字推断，可以说他的计划是一个彻头彻尾的大失败。

一切从去年11月8日说起。莫迪政府当天宣布废除面额500和1000卢比的纸币（约合7美元和14美元），市场上这两种面额的纸币加起来，约值15.44万亿卢比。莫迪解释决定时说，他要打击市场上的假币和没有向税务部门申报的财产，政府在声明中称这些没有申报的财产为“黑钱”。

这个决定在当天凌晨生效，生效时间和宣布时间之间不过数小时。政府要求持有这些面额纸币的人必须先把钱存进自己的银行户口，稍后可以重新提取。当时政府预算，持有大量“黑钱”的人不会想把它们存进银行，因为这种做法会令他们的身份曝光。政府认为整个过程完成后，将会把大量“黑钱”挤出市场外，持有这些钱的人再没法在市场上花掉这些钱。

图片版权 AFP Image caption 印度当局推出新版2000卢比面额钞票，取代1000卢比的纸币。面额500卢比钞票更改设计后继续流通。

但印度央行提供的数字显示，似乎这个方法没有奏效。

报告说，截止6月30日，各银行收到总值约15.28万亿卢比的500和1000面额的卢比纸币。换句话说，超过99%的“黑钱”又重新流入印度的银行体系。

有一种观点认为，持有“黑钱”的人找其他人帮忙，把自己的钱存到他们的帐户里，避免引起监管机构的怀疑。

在打击假币方面，印度央行的报告显示，2016年4月至2017年3月期间发现的500和1000面额的假冒卢比纸币共573,891张。

莫迪的计划共回收了约240亿张纸币。算起来，那些发现的假币占总共回收的纸币接近0%。

而莫迪推行计划前一年，没有这个大型废除纸币行动，印度当局宣布发现了404794张500和1000面额的假冒卢比纸币。

总的来说，莫迪的行动两大目标，无一达成。

有趣的是，政府从来没有估计究竟有多少“黑钱”被隐藏起来。印度财长贾特里（Arun Jaitley）2016年12月16日向下议院发出书面回复，对此直认不讳。

而根据当地税款部门的行动显示，“黑钱”持有人通常只会将5%的财产以现金保存。

公开的资料有限，但这无阻许多经济学家为莫迪的政策辩护，虽然大多没有解释他们的推论背后的逻辑。

印度的经济的十分依赖现金，莫迪的计划令许多人的生计大受影响。

连执政印度人民党（Bharatiya Janata Party）一个支部也承认，约有250,000个私人企业因莫迪的计划而被关闭，楼房买卖也受影响，造成“大量工人失业”。

农业也未能幸免于难。许多农夫没能以好的价钱卖掉他们的农作物，引发示威。数个邦政府要豁免他们因借贷所需要付出的费用。

莫迪的废币计划影响还不止于此。推行计划初期，政府没有准备足够的纸币让公众换领，使他们要花一整天排队到提款机取款，期间甚至有死亡的个案。

图片版权 AFP Image caption 民众排队等候从银行提取存款时，当局一度需要派出警员维持秩序。

图片版权 AFP Image caption 有示威者不满莫迪的"废币"政策，认为政策使民众遭受痛苦，却毫无效用。

莫迪政府大概会继续宣扬自己的计划的好处，而不会承认过失。

结论是，从未有一个相对健康的经济体系成功推行类似的计划。印度政府最新的经济报告也指出：“这个废币计划在国际上是史无前例的，计划推行前没有预兆，在经济正常发展的情况下突然推行。此前，如果其他地方推行类似的计划，都必先经历超级通货澎胀、战争、政治动乱等极端情况。”

这个史无前例的计划的真正后果，似乎现在才开始浮现出来。

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