观察：梅首相出访 英日再续"兄弟情缘"？

图片版权 EPA Image caption 英国首相特里莎·梅访问日本，希望促成两国在脱欧后的贸易协定。

本周，英国首相特里莎·梅安排了在日本为期三天的访问。在英国启动脱欧程序后，日本这个世界第三经济大国对英国自然显得越发重要。

就在特里莎·梅抵达日本之前，朝鲜试射的导弹，飞越日本北海道落入北太平洋海域。梅首相尚未抵达日本京都，在飞机上就对朝鲜的行为严加痛斥，还呼吁日本如今最为担心的另一个大邻国——中国花更大力气遏制朝鲜。

在英国很多媒体的报道中，似乎朝鲜本次的导弹试射才使得英国首相在日本大谈两国的防卫合作。实际上，安全合作本来就是英国首相访日的重要议题。

特里莎·梅本次在日本表示，日本是"我们在亚洲最密切的安全伙伴"，她与日本首相安倍晋三讨论"如何在网络安全、反恐和防卫等方面更加密切合作，而防卫合作在这个变化莫测的世界中更为重要。"

的确，即将举办2020年奥林匹克运动会的日本，在网络安全、反恐问题上可以借鉴2012伦敦奥运会的经验。

至于安全防卫，英国与美国的关系以及作为联合国安理会常任理事国，都是日本非常重视的国际政治价值。

岛国

英、日两国，虽然相隔万里，却也不乏相同之处：岛国、君主立宪、自然资源缺乏；英国曾率先发起工业革命成为雄霸世界的超级大国，日本如今仍然是世界制造和贸易大国。

因此，西方舆论中不乏评论认为，英国和日本应该走得更近，这两个岛国可谓"天然的盟友"。而日本方面也表示，英、日这两个民主岛国可以联手大展拳脚。

英国《独立报》前记者彼得·珀普汉姆（Peter Popham）在日本生活多年。他说，曾几何时，英国将日本视为自己的小兄弟。

珀普汉姆所说的曾几何时，指的是1868年日本明治维新之后到第一次世界大战那段历史。

他说："英国当时作为世界上最强的帝国，认为日本是有它的用处的，可以起到在亚洲钳制俄罗斯的作用。而且当时日本效仿英国的发展模式，成为一个海上强国，按照英军的制式，发展起自己的海军，当时还在很多其他方面是以英国马首是瞻的。"

1902年，两国为了各自的利益曾签署英日同盟条约。该条约被视为英国结束几十年"光荣孤立"外交政策的标志。在这一外交政策下，英国不加入永久性联盟或是与其他强国签订盟约。

合作

图片版权 PA Image caption 特里莎･梅在日本防相小野寺五典的陪同下，前往海上自卫队横须贺基地，视察了日本直升机航母"出云"号。

如今，特里莎·梅访问日本，为的却是英国脱离欧盟后的双边贸易和防卫安全。英国的经济实力已经落后于当年的小兄弟日本。

英国能拿到想要的盟约吗？

在贸易层面，日本在英国的投资仍然名列世界前列。目前，共有1000家日本公司在英国投资，总额达400亿英镑，员工近14万。

其中大约四成的日本公司属于制造行业，他们选择将总部设在英国，是为了靠近欧盟这个大市场。

显然，尽快与英国达成贸易协议符合日本的经济利益。可问题是，在如何脱欧的重大问题上，英国政府现阶段并拿不出实实在在的措施和办法。

周四，特里莎·梅和日本首相安倍晋三表示，两国将力争在英国脱欧后，迅速达成英日贸易协定。

在防卫层面，两国领导人周四会晤后发表的联合声明称，日本欢迎英国更多涉足地区安全问题，包括未来可能部署英国皇家航空母舰。

中国关注

英日之间的安全合作，比贸易合作更为让中国方面关注。

中国社科院日本研究所外交室主任吕耀东分析认为，英日"双方各有所需。英国希望在脱欧后 继续保持对全球事务的关注度和影响力；而对日本来说，能拉英国过来，让其关注东亚乃至亚太地区的安全问题、尤其是朝核问题并在这些问题上有所表达，能够从 一定程度上表明日本在参与国际事务上已经跳出亚太地区、不仅仅拘泥于日美同盟关系的一种姿态"。

英国和日本近期在军事层面的合作，中国方面早已透过各种渠道发出警告希望英国不要与日本缔结新的安全伙伴关系。

本次，针对特里莎·梅此行敦促中国多加遏制朝鲜，中国的《环球时报》发表文章再发警告：英国的强大不是声明纸沾着唾沫就能糊出来的，英国需要真正的经济增长，而梅政府正在一步步远离中国这个最重要的经济伙伴之一。