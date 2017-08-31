双边关系再受挫 美要求俄关闭旧金山领事馆

图片版权 Getty Images Image caption 美国这次的决定并不包括驱逐俄国外交官。美国方面表示，俄国可以继续持有这些房产，但不能使用。

美国国务院周四（8月31日）通报说，鉴于俄国"无理"行为，美国已经要求俄罗斯关闭位于旧金山的领事馆和两个办事处。

这是在此前莫斯科驱逐美国755名驻俄工作人员后，美国对俄罗斯的又一"报复"行动。这些此前被俄国驱逐的美国外交官离开俄国的最后时间是本周五，即9月1日。

去年12月，前任总统奥巴马政府下令，美国将收回两名俄罗斯外交官的住宅大院，并驱逐35名俄罗斯外交官，作为对美国民主党和希拉里竞选阵营受到黑客攻击的回应。

图片版权 EPA Image caption The US embassy in Moscow. US staff in Russia have been sizeably reduced

周四，美国国务院发言人表示，"本着对等精神，美国要求俄政府关闭在旧金山的领事馆、驻华盛顿特区的一个办事处，和驻纽约市的一个领事办事处。"

不过，美国这次的决定并不包括驱逐俄国外交官。美国方面表示，俄国可以继续持有这些房产，但不能使用。

美国给出的最后期限是本周六，即9月2日。

当天，俄罗斯外长拉夫罗夫与美国国务卿蒂勒森通了电话，"对双边关系紧张升级表示遗憾。"这两名外交官将于下月纽约联合国大会期间会面。