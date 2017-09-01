台裔美国人助中国获“敏感”核技术遭判刑的来龙去脉

图片版权 XINHUA Image caption 同属被起诉之列的中广核曾经表示高度关注案件。（图为中广核宁德核电基地）

美国司法部周四（31日）宣布，替中广核做顾问、66岁的何艾伦（Szuhsiung Ho、Allen Ho，又译何思雄）因未获美国能源部许可下，非法在境外参与发展“特殊核材料”，被美国田纳西州地方法院判监24个月、在家监督服刑一年及罚款2万美元。

他在今年1月已经认罪，当地传媒报道，他向美国政府提供有关中国的情报，获得减刑。

何艾伦是何方神圣？

法庭文件显示，何艾伦在1950年在台湾出世，政府最初把他当成持中国国籍。他在1971年获机械工程学位，1973年入读美国加州大学柏克莱分校，进修机械工程硕士学位，1980年他在伊利诺伊大学完成核子工程博士学位。

他曾在不同的电气能源公司工作，1983年与太太正式归化成美国人。

他1988年创立能源技术国际公司（Energy Technology International），并与太太定居特拉华州。其公司为美国、台湾、日本、中国的客户提供顾问协议，一般是与核电站有关，客户会寻求何艾伦的帮助，确保核电站运作安全和有效率。

他犯了甚么事？

案件追溯至1997年至2016年4 月。法庭文件显示，何艾伦以顾问身分为中国最大的核电运营商中广电工作，在中广核的指示下，识别、聘用来自美国的民用核技术工业专家，前往中国提供技术支援，协助中广核发展及生产“特殊核材料”。

根据美国法例，钚、铀-233及其同位素233 或235经浓缩处理的铀，都是特殊核材料。虽然特别核材料只有轻微放射性，但含有裂变同位素──包括铀-233(uranium-233)、铀-235(uranium-235)及钚-239（plutonium-239）经浓缩处理后的裂变同位素是核弹的主要材料。

司法部指，何艾伦为中国节省研究和发展核技术的时间和财政成本，更快地设计及制作核反应堆的部件，重点涉及中广核的小型模块化核反应堆计划、先进型燃料组件计划，核实及确认核反应堆相关电脑编码等等。

何艾伦、其能源技术国际公司及中广核是在去年被起诉。

图片版权 CNS Image caption 何艾伦的公司为多国核电项目提供顾问服务。（资料图片）

他是间谍吗？

何艾伦在今年1月已经认罪，并透过律师道歉，表示会从错误中学习，否认是间谍。

美国传媒指，在法庭上控辩双方曾就何艾伦所泄露的资讯是否会间接令中国能够制造核武燃料而各执一词。

何艾伦的代表律师在庭上强调，何艾伦并非为了协助中国制造核武，而中国亦只想改善核电厂的安全，何艾伦只是“草率地走截径”绕过政府向美国的工程师购买资讯。

“中国都有这些东西了，为何他们还要去聘请一个人去偷呢？”何艾伦的代表律师说。

但控方反驳，指这些核材料的副产品可以用作制造核武，并质疑何艾伦以“秘密计划”方式，下载限制级文件，并在香港成立空壳公司，把数以百万计的钱从中国汇给美国的工程师。

法官最终认为，何艾伦所犯的罫行，并非涉及大杀伤力武器，并建议监狱方面，不用把他视为间谍作出最高级别的安全规格。

何艾伦被判监24个月、在家监督服刑一年及罚款2万美元。当地传媒指，原本何艾伦会被判处57至71个月，但律师称他协助美国了解中国秘密，要求减刑。

美国联邦调查局负责案件的特工蕾内‧麦克德莫特（Renae McDermott）称，局方十分关注外国势力偷取美国的核技术，表明会继续调查那些偷取技术让外国政府得益的人。

而检察官南希‧哈尔（Nancy Harr）就表示，美国检察部门会继续确保敏感技术不会被非法出口。

图片版权 CNS Image caption 中广核称在英国欣克利角的核电项目进展顺利，这宗美国的案件去年曾令中英双方就项目谈判产生变数。

中广核有甚么回应？

中广核未有就判刑作出回应，但中国环球网曾经在去年8 月时报道，引述中广核负责人称，公司高度关注有关案件，将依照相关法律及公司的相关政策进行处理。

事件有产生甚么影响吗？

这宗案件曾在英国惹来高度关注。

英国和中国去年就欣克利角核电项目斡旋来到重要关头时，英国迟迟未允批准有关项目，有舆论一度以美国这宗案件为例，担忧中国介入英国核电项目。

而英国在去年9月已正式宣布批准有关核电项目。