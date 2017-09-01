《神盾局特工》华裔女演员：不改姓就没戏演

图片版权 Getty Images Image caption 汪可盈强调，改姓并不会改变她有华裔血统的事实

因出演漫威电视剧《神盾局特工》而为人所识的中美混血儿、美国演员汪可盈披露，她将自己的艺名由Chloe Wang改为Chloe Bennet，是因为好莱坞（荷里活）的“种族歧视”。

25岁的汪可盈日前在社交网站上，盛赞白人男演员爱德·斯克林 （Ed Skrein）近日辞演《地狱男爵》的决定。

有网民留言质疑，本身有中国血统的汪可盈为何改姓。“荷里活充满种族歧视，”她回应：“如果我不把他们感到不舒服的姓氏改掉，就不会得到演出机会。”

本周初，汪可盈在Instagram赞扬爱德·斯克林的辞演决定，感谢对方“挺身对抗好莱坞一直以来，对美国亚裔群体的无视与轻率”。

在原著中，斯克林的角色Ben Daimio有日本血统，选择斯克林出演该角被批评是将亚洲角色“漂白”。斯克林本周初宣布辞演。

“这对一个演员而言绝非容易的决定，所以我要感谢你迈出勇敢的一步，带来很大回响。”汪可盈说。“希望此举会启发其他演员、制作人跟随。”

图片版权 Getty Images Image caption 爱德．斯克林说，接演地狱男爵时并不知道角色是亚裔

汪可盈此前曾公开讲过，自己改姓后几乎立即有了起色。

“我改姓后，去的第一场试镜就成功得到角色。”她去年接受美媒The Daily Beast访问时表示：“这是好莱坞运作模式的明显例子。”

在汪可盈改姓的那一年，她就得到了《神盾局特工》（Agents of SHIELD）的主演位置。

“有亚裔影迷认为，我改姓是因为我不想被视为华裔，”汪可盈说：“但事实正好相反。我想以个性，而不是我的族裔身份去定义自己。”

汪可盈在该访问中表示自己以有一半华裔血统为荣。

“我也需要交租”

“改姓不会改变我有一半华人血统、曾在中国居住、说国语、在中美两种文化中成长的事实…...这只说明，我也需要交租。”汪可盈在Instagram回应网民时表示。

图片版权 Chloe Bennet/Instagram

她创办了平权组织RUN（Represent Us Now），致力改善美籍亚裔及太平洋岛民演员在好莱坞的处境。

“我正在利用我有的平台去尽我所能，使其他人再也不用为了得到工作，改变自己的名字。”