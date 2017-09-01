观察：美国篮球外交揭开金正恩的"另一面"

图片版权 Getty Images Image caption 2014年1月8日子金正日（中）生日那一天在平壤体育馆美国前NBA球员同朝鲜篮球选手进行表演赛，罗德曼（右）同金正恩夫妇在看台上

前美国NBA著名篮球选手丹尼斯·罗德曼(Dennis Rodman)可能是金正恩会见过的最著名的美国人。金正恩在罗德曼眼中是个"了不起的人"，金正恩的父亲和祖父也是"伟大的领导人"。

多次访问朝鲜的罗德曼似乎同朝鲜领导人建立了牢固的友谊。他在朝鲜同金正恩一起唱卡拉OK，骑马。他说"如果你同金正恩交谈过"，你就会看到了他的另外一面。

不过，罗德曼率领美国退役球员在金正恩生日在朝鲜进行表演赛及其所谓的"篮球外交"也引起了舆论争议。在罗德曼对他的朋友金正恩大加赞赏的时候，美国媒体报道说，朝鲜进行导弹试射并且对美国发出战争威胁。

曾经的"乒乓外交"

上世纪70年代的所谓"乒乓外交"开始了中美关系缓和，为尼克松总统访华铺平了道路。在乒乓外交之前，中国在美国眼中如同今天的朝鲜：一个受到美国经济制裁和禁运的，威胁地区稳定与世界和平的敌对国家。

1971年在日本名古屋举行的世界乒乓球锦标赛为美国和中国接触提供了机会。"乒乓外交"开始的中美关系缓和结束了中美两国20多年来人员交往隔绝的局面，使两国关系取得历史性突破。

在美中关系缓和前，中国同时面对苏联和美国两个超级大国处于敌对状态。当时中国取得了所谓"两弹一星"的成就后国际地位有所提升，而美国经过十多年的越南战争，应付和围堵苏联愈来愈感到力不从心。

现在加紧发展导弹和核武器技术的朝鲜的处境类似上世纪50年代末和60年代初中苏分裂时期的正在研发核武器的中国。

1971年中国最高领导人毛泽东亲自拍板促成了邀请美国乒乓选手去北京的"乒乓外交"。相比之下，美国政府对罗德曼在朝鲜的"篮球外交"则没有明确的支持。

丹尼斯·罗德曼曾在2015年支持特朗普参加总统竞选，之前曾两次出现在特朗普的《名人学徒》热播电视节目中。特朗普曾说过，"也许丹尼斯比政府里的人强得多。"

图片版权 Getty Images and Reuters Image caption 金正恩曾经对罗德曼说："我不希望炸任何人。但是我们拥核因为我们是个小国家，那是我们可以自卫的唯一手段。" 但朝鲜试射导弹招致美国总统特朗普的谴责和威胁。

尽管美国国务院说罗德曼的朝鲜之行与官方无关，但美国的朝鲜问题专家认为特朗普政府与罗德曼在朝鲜问题上进行沟通的可能性很大。

不过最近罗德曼接受美国DuJour杂志采访时表示，美国政府不希望他去朝鲜，还威胁要吊销他护照，阻止他回来，因为美国政府“不希望他知道太多”。

现代化的朝鲜

丹尼斯·罗德曼从朝鲜回来后朝鲜释放了被扣押的美国大学生瓦姆比尔（瓦姆比尔返回后不久死去）。罗德曼认为他劝说朝鲜释放了瓦姆比尔，但美国国务院说这位大学生获释与罗德曼无关。

在大量媒体报道把金正恩说成喜欢用残酷手段处决政治异己的"暴君"的时候，罗德曼却努力对金正恩作更人性化的描绘。他说金正恩自从掌权以来做出很大成就，他把朝鲜带进了21世纪。

罗德曼自2013年开始已经6次访问朝鲜，比较第一次看到朝鲜和后来看到的发展，他说那就像朝鲜从石器时代一下子进入了未来时代。

"但是我第三次到那里的时候，哇，（平壤）变化很大。新建筑拔地而起，（金正恩）正大量建造新公寓楼和饭店"，"他建了世界上最大的水上公园，滑雪场和大保龄球馆。他为朝鲜人民尽力。你可以打一整天保龄球只花25美分，游泳一整天只花50美分。"

图片版权 xinhua Image caption 罗德曼自2013年开始已经6次访问朝鲜，比较第一次看到朝鲜和后来看到的发展，他说那就像朝鲜从石器时代一下子进入了未来时代。

八月底朝鲜进行飞跃日本的弹道导弹测试。据信，金正恩让导弹飞跃日本是因为日本是向美国领地关岛发射导弹的必经之路。两周前金正恩威胁要向关岛试射导弹。特朗普谴责了朝鲜，说美国正在考虑各种反制措施。

但罗德曼说，朝鲜不过是希望从美国得到一个和平条约，希望美国从韩国撤走军舰。至于朝鲜拥核问题，那是因为朝鲜知道美国要控制朝鲜。

朝鲜的真相？

据他讲，金正恩说"我不希望炸任何人。但是我们拥核因为我们是个小国家，那是我们可以自卫的唯一手段。"

罗德曼认为朝鲜希望美国的人民和政府理解：他们不恨美国人。朝鲜希望同美国人合作，也希望美国人遵守多年前达成的协议。

许多政治人物和人权人士批评罗德曼，说他为朝鲜这个世界上最专制的国家作有利于他们的宣传报道。但是罗德曼说他十分了解媒体，"他们会作不利于你的事情，也能做有利于你的事情。对我来说，我一生都被负面新闻缠绕。但说到政治，我从来不参与这种肮脏的事情。"

对于媒体报道金正恩杀害他姑父的报道，以及犬决等传闻，罗德曼说"对于朝鲜你随便说什么人们都会相信。上次我去那里，当时媒体说他杀了他的女友，杀了他的姑父，把他喂了狗…但他们就站在我身后。"

罗德曼说，希望下次能请美国的著名黑人电视主持人奥普拉·温弗莉(Oprah Winfrey)和其他许多人一起跟他去朝鲜。他希望通过体育交流打开沟通大门，让人看到朝鲜的真相。

"那个年轻人（金正恩）正在让朝鲜变得更好，一旦我们看到这点，也许他会放松一点，开始对世界人民敞开大门。就是这么回事。”