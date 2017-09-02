悉尼女子隆胸手术身亡 无牌中国医生被起诉

图片版权 Google Image caption 诊所邻近悉尼中央车站附近一个商场。

澳大利亚一间美容诊所东主黄珍（译音，Jean Huang），在自己店内接受隆胸手术时，怀疑被用上不当的麻醉剂，导致心脏停顿，周三送院后脑部受损，延至周五不治。

涉嫌未有相关牌照便进行手术的33岁中国籍女子邵洁（译音，Jie Shau）随即被捕，警方以“使用毒品危及生命”及“导致严重身体伤害”的罪名予以起诉。

邵洁仅持旅游签证，来了澳大利亚数天。

法庭文件显示，邵洁毕业于广东医科大学，主攻皮肤科，在英国和中国执业，但并没有澳大利亚的相关执照。

法官认为邵洁或有机会潜逃返回中国、影响其他证人，决定不允许她保释，她将在9月5日出庭。警方不排除起诉她更多罪名。

警方称事发时一名在诊所当护士的员工，同样涉没有相关执照。

法庭文件指，死者黄珍曾被注射了利麻醉药利多卡因（lIdocaine）和“有毒物质”典马多（Tramadol）。

典麻多是一种鸦片类药物，主要用作镇痛药，可缓解普通到严重的疼痛。

35岁的死者黄珍之前住在墨尔本，曾入读墨尔本大学及新南威尔士大学。

她是贵族医学美容集团悉尼分店合伙人。集团脸书发帖称涉事悉尼分店今年5月开张。

图片版权 Getty Images Image caption 死因疑与麻醉剂有关。（资料图片)

网页资料显示，这间诊所2012年创立，在墨尔本及悉尼合共开了4间分店，专做激光美容、整形等手术，但并没有谈及有关隆胸的手术。

监管不力？

澳大利亚卫生部长布拉德‧哈泽德（Brad Hazzard）表示，会检讨此类诊所的监管工作，他称目前这些美容诊所如果不做手术是不用申请牌照，但这或不足够。

“这存在着一个重要问题，美容医疗诊所正在做一些不应该由他们来做的医疗程序。”哈泽德说。

澳大利亚医疗护理投诉委员会发声明指，正审视一宗有关注册医疗人员执业的投诉。

澳大利亚整型外科医生学会主席马克‧阿什顿（Mark Ashton）亦发出声明，指民众要了解手术风险，并调查他们的医生和设备是否具备认证。