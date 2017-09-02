美韩酝酿军购大单将带来哪些新武器

图片版权 South Korean Defense Ministry via Getty Images Image caption 8月31日，韩国F15K战机飞过朝鲜半岛。美韩联合军演出动了重型轰炸机和隐形战斗机。

美国和韩国周五（9月1日）就一项价值数十亿美元的军购大单达成一致。

在朝鲜再次试射导弹之后，白宫和青瓦台都确认将加强韩国的武器配备。韩国总统府发言人称，美国总统特朗普和韩国总统文在寅（Moon Jae-in）已就增强韩国导弹能力达成一致。

朝鲜周二发射了一枚"火星-12"中程弹道导弹，并将此行动称为应对美韩联合军演的"坚决举措"的第一步。

这次发射的时间选在为期10天的美韩年度"乙支自由卫士"联合军事演习（Ulchi-Freedom Guardian）接近尾声的时候。朝鲜将该演习视为侵略演习。

特朗普坚称，所有选项都在考虑范围之内。他暗示将对朝鲜采取先发制人的措施。周二美国的重型轰炸机和隐形战机在韩国参加了实战演习。

白宫声明称，两位领导人周五在电话中讨论了朝鲜"持续破坏稳定和升级的行为"。

图片版权 South Korean Defense Ministry via Getty Images Image caption 美韩联合军演模拟轰炸地面目标。

"两位领导人同意通过防务合作的方式加强联盟关系，并增强韩国的防卫能力。"

"特朗普总统表态同意韩国提出的价值数十亿美元的军购案。"

韩国总统府青瓦台发言人朴洙贤（Park Soo-hyun）透露，应韩国方面要求，两位领导人就放宽韩国发展弹道导弹限制达成了一致。

根据两国相关协议，目前韩国装备的弹道导弹射程不超过800公里，装弹量不超过500千克。

韩国方面希望能够将装弹能力提高一倍，即能够装载1吨重的弹头。五角大楼已表示将积极考虑这一建议。

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜领导人金正恩观摩导弹发射。白宫称，美韩领导人周五在电话中讨论了朝鲜"持续破坏稳定和升级的行为"。

韩国2001年同美国签署的"导弹及其技术控制制度"（Missile Technology Control Regime，MTCR），将自己装备的火箭射程控制在300公里以内，目的是防止在东北亚区域引发军备竞赛。

朝鲜2012年试射了远程火箭之后，韩国已经将自己的火箭最远射程提升到了800公里，这不仅覆盖了朝鲜的军事设施，还能覆盖到中国和日本领土。

美朝导弹对峙逐步升级之际，韩国建造核武器的呼声也进一步高涨。

驻扎了28500名美军士兵的韩国从1994年被禁止发展自己的核武器，美国承诺对其提供"核保护伞"。

青瓦台发言人朴洙贤称两位领导人通话时重申了将朝鲜拉回谈判桌的必要性，但特朗普在朝鲜最近一次试射导弹后表示，同朝鲜谈判不会成为答案。