分析：能与拥有核武的朝鲜和平共处吗？

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朝鲜第六次核试验传达出一个明确的政治信号：尽管美国政府一再威胁、国际社会一致谴责，平壤并不打算叫停、克制其核武研发。

更加令人担忧的是，这也表明，朝鲜的核计划不仅全面发展、而且步伐还比许多人预想的要快。

迄今为止，所有的压力包括制裁、孤立、军事威吓等都没有让平壤让步。那么，还有更多可做的吗？

当然有。但是，巨大的经济压力可能会让金家政权崩溃，引发灾难性后果。中国可不希望看到这一幕。

目前世界面临调整：从试图遏制朝鲜的核武计划到与拥有核武的朝鲜共处。

在此次宣称氢弹试验取得"圆满成功"之前，平壤还曾在8月29日发射飞跃日本上空的导弹。

导弹至少有解体、碎片落入日本领土的可能。这已然表明，平壤有意坚持一贯的"边缘政策"：过去20年内朝鲜仅向日本上空三次试射导弹。

但是，边缘或许也只是在某种程度上。值得注意的是，平壤并没有兑现向美国在太平洋的领地关岛放导弹的威胁。真那样做，很可能引起美国的军事回应。

同样很明显的是，那也表明，特朗普政府本月早些时候的断言--平壤当局叫了暂停--还是为时过早。

又走到这一步了，世界再次面临这个问题：平壤朝着把核弹搭载在弹道导弹上的目标快速前进，怎么办？

不过，我们或者也可以换个角度问：如果不能阻止朝鲜的核计划、如果平壤最终有了能打击美国本土的核武器，

美国以及世界能和这样一个朝鲜共处吗？

图片版权 REUTERS / KYODO Image caption 平壤，街上群众在电视大屏幕前收看核试验成功的报道

现在全世界共有五个核大国：英国、法国、美国、中国、俄国。这些国家大多都是在二战之后开发出核武器的。二战中美国向日本投放两枚原子弹，震撼全世界。中国成为核武国相对较晚，是在1960年代中期。

自那以后，国际社会努力控制核扩散，取得显著成果。1970年代生效的《核不扩散条约》在有核国和其他国家之间划出清晰界限。

公约要求，有核国将削减、最终取缔核武器，其他国家将承诺永不开发核武、从把核技术用于和平目的中受益。

不管是通过核不扩散条约、军事威胁（比如伊拉克核利比亚）还是其它协议（比如和伊朗），后来只有屈指可数的几个国家拥有了核武器。其他一些国家尽管武器计划相当先进，比如南非，最后也选择全面放弃。

三个未曾签署核不扩散条约、最后确实拥有核武器的国家是：以色列、印度和巴基斯坦。这些国家的核计划被普遍看作是地区性威胁，不过巴基斯坦的核安全及核扩散活动过去曾在更广泛的范围内敲响警钟。

那么，如果朝鲜加入这三国的行列会是怎样呢？

从实际意义看，朝鲜已经是一个有核武的国家，眼下的疑问不过是它用核武打击美国本土的能力。

有一点值得注意：朝鲜确实是鹤立鸡群。朝鲜不是民主国家；在任何层面上都不是美国的盟友；朝鲜与世隔绝；尽管经常放大话，但朝鲜根本上还是一个虚弱、衰退的政权。

那么，美国和朝鲜能不能作为有核"对手"共处呢？

图片版权 AFP/Getty Image caption 特朗普说：朝鲜是个流氓国家

许多人或许会说，冷战期间，核威慑帮助实现了世界和平，当时的美国和苏联都有全盘消灭对方好几次的能力。

威慑演变成了一个复杂的理论和实践，莫斯科和华盛顿在许多层面上有"共同语言"。但是，很难看到华盛顿和平壤之间能达成那类共识。

当然了，曾几何时，这一切好像只是理论：平壤在研发核武、测试导弹，但是进展很慢，打击美国大陆可能还要好几十年呢。

现在一看，那一刻正在快速逼近。当时的目标是制止、遏制朝鲜的核计划，也就是说，争取让朝鲜放弃自己的核野心。

这个希望成了幻想。这一刻，我们必须记住的有哪几点呢？

作秀还是危机？

平壤得进展很显著、很令人担忧，但她还没有完全达到目的。

美国资深战略分析师考德斯曼（Tony Cordesman）就曾说过，试射、试爆和投入实战还是有相当距离的。

至于平壤会不会用核弹打击美国，考德斯曼直言不讳：发射未经证实的导弹、携带未经证实的弹头，使用准确率和可靠性未经证实的重返大气层运载工具去打击核武大国，是"从愚蠢走向疯狂"。

中国影响？

特朗普一直在向北京施压，试图让中国去说服平壤。结果好坏参半。中国支持联合国推出的更加严厉的制裁措施，但是对美国推出的影响到中国个人和企业的双边制裁措施表示愤怒。

中国压力是制约平壤的杠杆之一，但是不应过分夸大中国影响。

归根结底，中国不希望看到平壤政权垮台引发难民大潮。因此，中国的态度永远都将是矛盾的：和美国的担忧相同，但是只在一定程度上。

地区问题？

很容易把半岛问题看作两个善变的国家领导人之间的交锋：特朗普和金正恩，但事实要复杂得多：有韩国因素、日本因素，以及韩国和日本与美国、中国的关系。

还有更为广泛的战略考虑。朝鲜的威胁越来越大，可能激活地区军备竞赛。（萨德）导弹防御体系已经导致韩国和中国关系紧张。同时，俄国肯定也在密切关注地区的军力变化。

多管齐下？

如果朝鲜继续一意孤行，那么，国际社会需要考虑新的威慑和制约政策。但是这必须是那种不会让事态进一步恶化的政策。

此类政策当中的一部分我们已经提到了：中国可以接受的针对朝鲜更加严厉的制裁；在该地区的美国盟国部署更加先进的防御性、武器包括导弹防御体系；明确表示出美国的决心，如果需要的话，美国也要把核保护伞用来保护亚洲盟友，和欧洲以及北约盟友一样的待遇。

但是这些措施当中有不少只会让朝鲜感觉受到了更大的威胁。所以，还需要考虑另外一个层面……

明确的外交路径

特朗普政权的外交政策口碑不是太好。看一下他对伊朗核协议的反对，想象一下，如果和平壤签署了类似的协议。虽然这个提议可能并不现实，但道理是一样的：局面严重恶化时，能够放缓、推迟朝鲜核计划的协议或许要好过完全没有协议。

前美国外交官已经提醒，过去和平壤政权的一些洽谈、协议经常被放弃。确实，1990年代冻结朝鲜核计划的协议最终崩溃了；2000年冻结朝鲜远距离弹道导弹计划的协议最后也崩溃了。

但是，我们需要记住的是，过往记录显示，这些协议最后不了了之了，既是朝鲜的所为，也是美国的所为。

图片版权 AFP Image caption 平壤市民欢呼氢弹试验的成功

许多分析人士说，平壤政权并不像表面看来那么疯狂，其行为背后是有逻辑的；平壤确实也有自己想要的东西：半岛和平协议；经济发展；美国承诺永不发动（朝鲜的）政权更迭；

这都可能是未来外交洽谈的筹码。

朝鲜问题一如既往，没有太多好的选择。目标要是，尽力避免最糟糕的结果，倾向坏处最小的选择。外交、强制、制裁、威慑都能起作用。

问题是，美国是不是经受得住考验？朝鲜是不是真心准备还价？