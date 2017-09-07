说说朝鲜那个“核弹级”女主播

Image caption 据说李春姬在朝鲜被尊称为“人民播音员”

导弹放飞、核弹试爆、领导人逝世……几乎每一次朝鲜发生重大变化或者采取震慑性行动，世界都能听到她铿锵有力的播报。

这位女主播俨然成了平壤政权的名片！那么，她到底是个怎样的人呢？

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你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜央视主播李春姬宣读了氢弹试验成功的声明。

重大时刻岂能无她？

今年9月3日，朝鲜举行第六次、也是迄今为止威力最大的一次核试验。

平壤当局再一次请出李春姬，她还是穿着她那套代表性的粉色传统袄裙，慷概激昂地向世界宣告：金正恩亲自下令的氢弹爆炸取得"圆满成功"！

话音一落，平壤街头在大屏幕前围观的群众发出一片欢呼。

李春姬在朝鲜央视屏幕上的常青业绩估计会令其他国家不少女主播艳羡：40多年稳坐头把交椅。多年以来，李春姬一直是朝鲜核试验、放导弹、驳斥西方邪恶、宣扬金家治国理念的首席主播，在朝鲜享有"人民播音员"的美誉。

现在她不仅在朝鲜是家喻户晓，说驰名世界恐怕也并不夸张。不信的话可以去上网搜一搜，看看能找到多少她的照片。

她多大年龄？

我们无法肯定李春姬到底多大年纪，但是据信她年逾七旬。

其实李春姬已经是处于半退休状态。但是，每当朝鲜有重大消息通报世界时，她还是会被请出山。

图片版权 Reuters / Kyodo Image caption 在平壤，街上群众都停留在电视大屏幕前收看李春姬播报核试验“圆满成功”的消息

她喜欢粉色？

特别是艳粉色的朝鲜传统服装"赤古里裙"（chima jeogori）。朝鲜第五次、第六次核试验，李春姬都是打扮成这样上镜播报的。

但是，粉色显然并不适用所有场合。

朝鲜领导人去世的时候，李春姬一袭黑衣，播报时非常动感情，几乎泪下。

Image caption 李春姬在电视上宣布金正日去世

她很受赏识

李春姬很受平壤当局的信任、赏识和重用。据信，金正恩曾亲自指定李春姬向世界传达他的口信。

朝鲜前领导人金日成、金正日去世的时候，平壤也都是请李春姬来播报的。

朝鲜火箭将卫星送入轨道，我们也是通过李春姬得知的。当时，平壤的做法被看作是测试远程导弹测试，受到世界的普遍谴责。

她更戏剧化

李春姬的播报风格和西方女主播大相径庭，她的声音、表情都更加戏剧化。她曾在屏幕上哭过、笑过、大喊大叫过。

一个人坐在镜头前长篇大论地念稿子，喜怒均可形于色。但是，在播报朝鲜领导人的口信时她相当肃穆，颇有权威感，与平壤的专制体制看来很配套。

在播放核弹、导弹新闻时，李春姬通常都是启用强劲有力的声音，摆出威严庄重的神情，一副能把敌人吓到魂飞胆破的派头。

图片版权 Getty Images Image caption 李春姬还向朝鲜人民播报了金日成（左）去世的消息

她"粉丝"不少

看起来，李春姬应该有不少追随者。

平壤，每当她的形象出现在街头大屏幕时，围观的群众多是聚精会神，该庆祝时鼓掌欢呼，该难过时热泪盈眶。

这些感情是不是真实的呢？在朝鲜，不表忠心可能会给自己、家人引来大祸。

近来，西方不少媒体也都注意到了这位朝鲜女主播，对她加以报道。

她要退居二线？

其实李春姬已经是"半退"，她的播音生涯可能不会持续太久了。

去年李春姬曾经在一部纪录片中表示，希望能转到幕后工作，为平壤培养几名新的女主播。

Image caption 她好像确实爱穿粉色

她好吃好玩？

据说李春姬住在平壤，在国营媒体工作了大半辈子，分得舒适公寓。

据说李春姬喜欢享受，特爱去平壤的高档餐馆吃饭、请客。

朝鲜仍然是一个贫穷的国家，普通百姓就业机会不多，电力供应都没有保障。救援机构估计，自从1990年代中期至今，朝鲜可能有多达两百万人死于饥饿。