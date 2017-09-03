朝鲜取得"两弹一星" 拥核自重有风险

图片版权 REUTERS/KCNA Image caption 朝鲜媒体报道显示金正恩正在视察朝鲜研发的氢弹

朝鲜成功地测试了一枚"洲际弹道火箭可携带的氢弹"，去年1月平壤也曾宣称进行过氢弹试验。中国、美国、俄罗斯、韩国和日本等国纷纷谴责朝鲜的核试验。朝鲜拥核历程类似中国的"两弹一星"历史，拥核的朝鲜能被世界接受吗？

周日（9月3日）中午在"北部核试验场"举行的氢弹试验是朝鲜的第六次核试验。朝中社报道，朝鲜最高领导人"金正恩亲自签署了氢弹试验的命令"。中国与美国都测到了朝鲜核爆试验引发的强度为里氏6.3级的震动。

朝鲜2016年1月表示在丰溪里核试验场进行的第四次核试验中完成了氢弹试验，但那次核试验了5.1级地震，相比其他各国的氢弹试爆，威力明显过小，因而被怀疑并非真正的氢弹。

2006年10月朝鲜宣布进行首次地下核试验，当时的原子弹试爆造成了规模3.6的人工地震。在此后10年期间，朝鲜似乎已经掌握了自己的"两弹一星"，即核弹，导弹和人造卫星。

图片版权 xinhua Image caption 在上世纪50年代毛泽东和中国的导弹专家钱学森。毛泽东说：（美国）"看不起我们，是因为我们没有原子弹，只有手榴弹。"

1998年8月朝鲜首次发射远程导弹后随即宣布成功地发射了朝鲜第一颗人造地球卫星"光明星1号"，但当时美国认为卫星并没有进入轨道。

其后朝鲜又发射过4次卫星。去年在２月16日"光明星节"(朝鲜已故最高领导人金正日诞辰)朝鲜第5次发射卫星，"光明星４号"是地球观测卫星，但韩国认为朝鲜发射的是一枚"远程火箭"。

"两弹一星"

中国发展"两弹一星"也经历了差不多10年时间，当时被说成从裂变核弹发展到聚变核弹研发历程最短的国家。最初的"两弹一星"指原子弹，导弹和人造卫星，但随着掌握氢弹和中子弹技术，"两弹"遂指核弹和导弹。

上世界五十年代末中共领导人毛泽东提出"我们也要搞人造卫星"，"搞一点原子弹、氢弹、洲际导弹，我看有十年功夫是完全可能的"。

中国在1964年10月试爆成功了第一颗原子弹，两年后导弹核弹头试爆成功。1967年6月试爆成功第一颗氢弹。1970年4月发生了中国第一颗人造卫星"东方红一号"。

图片版权 xinhua Image caption 展览中的中国首颗原子弹：中国在1964年10月试爆成功了第一颗原子弹

2016年金正恩在朝鲜进行了第四次核试验后称核试验是为了从美帝国主义和帝国主义者发动核战争的风险中守护国家自主权和民族生存权并彻底保障半岛和平与区域安全的自卫性措施。

而半个多世纪前，中共领导人毛泽东力主发展核武器的考虑也是他眼中的来自美国的核威胁。毛泽东当时说：（美国）"看不起我们，是因为我们没有原子弹，只有手榴弹。"

中国开始大力研发核武器的背景是中苏分裂，中国认为北方盟友苏联变成了修正主义，同美国搞缓和，可能会出卖中国利益。而朝鲜搞"两弹一星"的背景也是认为中国这个盟友自改开以来开始资本主义和平演变，并且同朝鲜的宿敌美国和韩国修好。

潜射导弹

中国1960s中期开始研发潜射导弹，历时十多年，到八十年代才取得潜艇发射导弹的成功。在1984年北京举行的国庆阅兵中首次展示了巨浪1型潜射导弹。

图片版权 xinhua Image caption 朝鲜在研发潜射导弹方面进展迅速，已经成为同美国，俄罗斯，中国等国一样为数不多的拥有潜射弹道导弹技术的国家。

朝鲜在研发潜射导弹方面进展迅速，已经成为同美国，俄罗斯，中国等国一样为数不多的拥有潜射弹道导弹技术的国家。

朝鲜从2014年开始研发潜射弹道导弹，已经进行了6次试射，其中包括两次潜艇发射试验。

2016年8月金正恩称朝鲜进行的潜射弹道导弹试验取得了"最伟大的成功"。在试验中名为"北极星"的导弹从水下发射后朝日本方向飞行了500公里。试验证明了朝鲜在其导弹的射程和隐蔽性方面取得长足进步。

有专家认为，朝鲜去年就可能把潜射弹道导弹投入实战部署，大大早于韩国军方的分析。

朝鲜的潜射弹道导弹"北极星"外形和中国的潜射导弹"巨浪一号"十分相像"，而且都由二级固体火箭推进，两种火箭飞离水面后点火的方式也十分相似。因此在朝鲜试射"北极星"后，美国前国防官员猜测存在中国在向朝鲜提供潜射导弹技术的可能。

虽然金正恩在试验后敦促朝鲜科技人员努力早日实现潜射导弹核弹头化，但初具核武威摄的朝鲜要取得类似中国具有的"第二次核打击"能力还要克服许多障碍，朝鲜目前尚无隐蔽性能良好的大型远洋潜艇。