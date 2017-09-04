朝鲜核试：美国警告将作出“强力回应”

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 韩国军方星期一公布了在东海岸的试射导弹的照片。

美国国防部长马蒂斯表示，朝鲜对美国及其盟国的任何威胁，均会被报以“大规模军事回应”。

马蒂斯向美国总统特朗普就朝鲜最新核试进行国家安全汇报后，作出上述表态。

为了回应平壤的第六次核试验，韩国已经进行了模拟袭击朝鲜核试验场的导弹演习。

在实弹演习中，美韩军队从战斗机和地面发射了弹道导弹。

平壤宣称，该国已经成功试爆可以装载在洲际弹道导弹上的氢弹。此举引起国际社会谴责。

朝鲜继续发展核武及试射射程远及美国本土的导弹，无视联合国制裁及国际社会的压力。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 韩联社引述韩国联合参谋本部称，陆军及空军分别在演习中发射了一枚玄武地对地导弹，以及多枚由F-15战机发射的空对地导弹。

你的器材不支持播放多媒体材料 马蒂斯表示，美国的回应将具压倒性

马蒂斯在白宫见记者时称，美国有能力防卫自己及盟国韩国、日本，并强调美国对盟国的承诺“坚定如铁”。

“任何针对美国及其领土——包括关岛——以及美国盟国的威胁，均会被报以大规模的军事回应——既有效亦具压倒性的回应。”

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜核武：最新情况

然而，他指美国仍希望朝鲜弃核：“因为我们并非想将朝鲜这个国家完全摧毁。”

美国常驻联合国代表团称，联合国安理会将于今日开会，讨论对朝鲜核试的回应。

与此同时，美国总统特朗普警告，任何国家若维持与朝鲜的商业关系，美国将会停止与其贸易。

事发经过是怎样的？

亚洲地区经历了一个极不寻常的周日。最先出现的迹象是，地震监测仪读出朝鲜一个曾经进行核试的地区传来地震读数。

美国地质调查局测得的地震强度为里氏6.3级。

日本外务大臣岸田文雄随即指出，朝鲜无疑已经进行第六次核试，批评此举“无可饶恕”。

之后，朝鲜官方电视台证实该国并无发生任何地震，并指朝鲜已经进行第六次、也是历来强度最高的一次核试，成功试爆一牧可装载在长途导弹上的氢弹。

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜官方电视台公布氢弹试爆

朝鲜电视台又播出朝鲜最高领导人金正恩，与据称是新型氢弹的合照。

氢弹比原子弹的杀伤力大很多倍：前者利用核融合释出极大能量，后者则以核裂变为原理。

分析人士认为，外界应小心检视朝鲜的说法，但很明显，朝鲜核技术无疑已有所提升。

中国亦感受到氢弹试爆造成的震动。中国当局在与朝接壤的边境地区，进行了紧急辐射检查。

国际社会反应如何？

美国总统特朗普形容朝鲜核试“充满敌意”及“危险”，并指朝鲜已经变成其主要盟友中国的“极大威胁及羞耻”。

特朗普又指韩国的“绥靖言论”并不奏效，因为朝鲜“只会明白一种语言”。

“美国正在考虑的其中一个选项，是停止与任何和朝鲜有商业关系的国家贸易。”特朗普在一则推特中表示。

朝鲜的外贸对象中，中国占比达九成。

图片版权 Reuters/KCNA Image caption 朝鲜官方媒体发布金正恩检视据称是氢弹的画面

韩国总统文在寅要求国际社会以“最强硬”姿态回应今次核试，包括联合国进一步制裁，以“完全孤立”朝鲜。

韩国军方表示，该国于周日当晚进行了一次“飞弹发射演习”，模拟针对朝鲜丰溪里核试场的攻击。韩联社引述韩国联合参谋本部称，陆军及空军分别在演习中发射了一枚玄武地对地导弹，以及多枚由F-15战机发射的空对地导弹。

中国则对朝鲜核试予以“最强烈的谴责”，并批评朝鲜“无视了国际社会的广泛反对”。

俄罗斯要求各方进行谈判，强调这是解决韩半岛问题的唯一出路。

英国首相特里莎·梅表示，这次“横蛮”的核试意味对“对国际社会的进一步威胁，不可接受”。她呼吁各国领袖一同停止朝鲜“破坏稳定的行为”。

核试揭示了什么？

韩国官员称，今次核试在朝鲜吉州郡进行，即丰溪里核试场的所在地。据韩国气象部门，今次“人为地震”的强度，是2016年九月朝鲜第五次核试的9.8倍。

虽然一些专家认为外界应谨慎评估，但今次可说是朝鲜历来最成功、最大规模的核试，对外发出的讯息非常清晰：朝鲜要向世界展示，自己懂得制造一个具威慑力的核弹弹头。

这是朝鲜“最大规模”的核试？

核武专家戴尔（Catherine Dill）向BBC表示，目前仍不清楚今次核试中试爆的是哪一款核武设计。

“但根据地震情况，与之前的核试相比，今次核试释出的能量以几何级数上升。”

据现时外界所得资料，无法确切证实今次核试中试爆的是热核武，但戴尔指"目前看来非常可能"。

国际社会可以做什么？

BBC防务与外交事务记者马库斯（Jonathan Marcus）：

朝鲜的第六次核试可能是该国最大规模的一次，这对外发出了清晰的政治讯号。

虽然特朗普政府及华府多次炮轰及威胁，国际社会亦近乎一致谴责，但平壤并不会就此停止或规限其核武发展。

值得忧虑的是，今次核试亦表明，朝鲜的核计划正全面推进，其发展速度超乎外界预期。截止目前为止，所有向朝鲜施压的尝试，包括制裁、孤立及军事威胁，都未能阻止平壤政府。

国际社会还可以做更多吗？当然可以，但最强硬的经济压力，很可能会重创金氏政权，将其推向大灾难，这是中国不愿面对的。

过往国际社会要朝鲜停止发展核武，如今则要与一个拥核的朝鲜共存，国际社会将会调整对策，遏制及威慑手段将会更为常见。

图片版权 EPA Image caption 朝鲜这次核试验的威力明显比此前五次为大。

中国会加强对朝鲜的钳制吗？

BBC驻上海记者白洛宾（Robin Brant）：

朝鲜的第六次核试，是对其唯一盟友的全面抗衡。

北京的反应可以预期：谴责、呼吁各方停止挑衅、要求对话。但今次北京进一步要求朝鲜“面对”国际社会寻求朝鲜半岛去核化的“坚定意志”。

然而，目前没有迹象显示，中国愿意同意国际社会，展示比联合国新一轮制裁更为进取的“坚定意志”。

值得一提的是，今次核试进行的时间，正值金砖五国峰会召开。中国企以今次会议来提升对外形象，国家主席习近平在厦门迎来多国领袖。如今，即使是中国的官方媒体，也难以阻止习近平的表现时刻被其盟国夺走，亦令其蒙羞。