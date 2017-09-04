“沙皇炸弹”和“胖子”原子弹——细数史上威力巨大的核爆炸

图片版权 AFP Image caption 美国1945年在新墨西哥（New Mexico）沙漠进行了第一次核试验。

周日（9月3日）， 朝鲜据信在地下引爆氢弹，这次爆炸威力巨大。

一些人估计，它的爆炸当量为100千吨，是1945年美国在长崎（Nagasaki）投下的“胖子”（Fat Man）原子弹的五倍，“胖子”在被投下后马上导致七万人死亡。

但是，与地球上最大规模的人为爆炸——1961年核武竞赛顶峰时苏联引爆的“沙皇炸弹：（Tsar Bomba）相比，它仍然显得逊色。

”沙皇炸弹“释放了惊人的50,000千吨能量。

当时的报道称，”沙皇炸弹“催毁了距离试验地点北极附近新地群岛（Novaya Zemlya）苏霍伊诺斯角（Sukhoy Nos）55公里内的所有建筑。

几百公里内，建筑物损坏，窗户被打破。有报道指，芬兰和挪威的窗户都有破裂，爆炸引起的震荡波绕着地球转了三圈。

图片版权 AFP Image caption 1952年美国氢弹爆炸资料照片。

从物理上来说，这是一个巨大的炸弹，重27公吨， 长约8米，意味着将它用作真正的武器完全不切实际。它由降落伞从载人飞机上投下，机务人员生还，但是难以确定。

稍后人们发现，这颗炸弹的威力本可以更强大。它最初被设计要释放100兆吨能量，但为了防止原子尘影响更多人而缩减了规模。

苏联在20世纪60年代在新地岛进行了一些其他威力巨大的核武器测试，当量达到20至24兆吨。

然而，自1945年7月核时代之初，在超过2000次有意的核爆炸中，超过一半是由美国引爆，美国也是唯一在战争中使用过核武器的国家。

1952年11月，美国引爆了世界上第一颗氢弹——比原子弹威力更大的核装置。这枚氢弹代号为常春藤麦克（Ivy Mike），重82吨，在太平洋马绍尔群岛引爆。

它的爆炸威力为10兆吨。

图片版权 AFP Image caption 马绍尔群岛的鲁尼特岛（Runit Island）曾进行过多次核试验，图为岛上的一个巨大的混泥土圆顶。

当时的存档新闻画面显示，观察员在约50公里外的军船上观看试验。

物理学家、美国核项目领军人物哈罗德·阿格纽（Harold Agnew）就在其中一艘船上，他之后说："我永远不会的忘记是当时的热量，不是爆炸…...热量一直、一直持续着。那真的是一次恐怖的经历。"

爆炸云高约50公里，长100公里，并且完全摧毁了伊鲁吉拉伯岛（Elugelab）。

但是，美国引爆的最大的核装置是在1954年于马绍尔群岛比基尼环礁（Bikini Atoll）引爆的喝彩城堡（Castle Bravo）。

图片版权 Science Photo Library Image caption 1956年的试验是20世纪50年代在比基尼环礁的试验之一。

喝彩城堡让人记忆最深的是其意想不到的后果。它预期当量本为5000千吨，但科学家计算错误，最终的当量为预期的三倍。

其生成的蘑菇云超4英里宽，辐射扩散超11,000平方公里。

附近的人被疏散，许多人再也没有回去，但是影响仍然比预期要大。在那之后，附近环礁上的数百人以及区域内一艘日本渔船上的船员受到核爆炸后放射性沉降物的影响，引起辐射病。

1997年，国际原子能机构（International Atomic Energy Agency）表示，比基尼环礁"在目前的辐射情况下永远不应重新安置居民"。