分析：美国总统特朗普可能压制朝鲜的三大“军事选项”

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朝鲜声称已成功测试氢弹后，美国总统特朗普被问到会否攻打朝鲜时表示“走着瞧”，而国防部长马蒂斯与特朗普召开国家安全会议后亦指，如任何美国或盟友受威胁，将会有“有效”和“压倒性”的“大型军事回应”，到底美国采取军事行动可以有甚么选择？

朝鲜不理联合国制裁和国际压力下，发展核武和试射范围覆盖到美国的导弹。而韩国、日本、中国、俄罗斯都强烈批评朝鲜核试。早前朝鲜试射跨越日本北海道附近领空的导弹，触发民众要避难，特朗普当时已经表示“所有选项都在枱面上”。

虽然美国有无可匹敌的军事力量，但实际上美国可以对朝鲜采取的行动选项是有限的。

图片版权 AFP Image caption 特朗普警告，可能会与朝鲜有生意往来的国家暂停贸易。

选项一：“优化抑制手段”

加强军事部署是最低风险、但很可能是最低效率的一个选项。因为在该区长期以来已有相关军事部署，但对压制朝鲜的弹道导弹及核计划也不太有作用。

美国可以派驻更多地面部队至韩国，可以加装类似萨德系统的导弹防御性装备或是重型火炮装甲车，展示其动武的决心。

但韩国忧虑刺激朝鲜，反对增加美军地面部队。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 一些韩国人担心美国部署萨德，令该处成为朝鲜攻打的目标，威胁住在附近的居民。

事实上，朝鲜在美韩年度联合军演已有所反应，朝鲜或会把上述提出的可能性，视为地面入侵的前奏。

中国和俄罗斯亦毫无疑问会强烈反对，两国都有能力透过东欧、南海、东海等地方，制衡美国。

美国海军可能增加朝鲜半岛附近的部署，派驻更多舰艇、驱逐舰、甚至是更多航母战斗群，去拦截朝鲜发射的弹道导弹。

除了海军，美国空军亦可以在关岛、韩国、日本加强前进型军事力量，调配更多战斗机、监察机、重型轰炸机和海上支援船队。

但美国海军和空军，在全球已有繁重任务，开始感到吃力。美军在例如伊拉克、阿富汗等多个地方有多年持续性的高强度军事部署。

更重要的是，时间或站在朝鲜那边，因为美军增加部署不会直接暂停朝鲜发展迅速的核武计划和弹道导弹测试。

美军如果有意图击落朝鲜发射的远程弹道导弹，美国海军都要增加在朝鲜半岛的军事部署。

朝鲜或拥有大量弹道导弹，相对地美国拦截导弹是十分昂贵，在每艘船上也仅有有限数量的拦截导弹。

因此，如果朝鲜大量发射导弹，便会削弱美国海军拦截导弹的存货，令这些军舰被迫返回港口。

这种极昂贵的政策，无法持续应对朝鲜威胁，更有可能触发直接军事冲突。

选项二：“外科手术式打击”

所谓“外科手术式打击”，是指以精确火力或特种作战力量，对某一个特定的要害目标，从远距离上实施迅速、突然闪击的作战行动。

美国海军和空军在全球都有最先进的“外科手术式打击”技术。

美军可以选择由潜艇或B2隐形轰炸机，在朝鲜海岸发射多杖精确的战斧巡航导弹，击破朝鲜弹道导弹或核设施。

图片版权 AFP Image caption 美韩在邻近边境进行实弹演练。

即使是在地下深处的设施，亦不是三万磅巨型钻地弹的对手。这种方法可以对高价值目标造成严重破坏，骤眼看十分吸引。

而美国战机会否遇上危险则视乎多个因素，例如朝鲜有没有事前获警告，发动多少次攻击、非隐身战机在防御范围内的参与程度等等。

然而，朝鲜的防空网络混合了俄罗斯（或苏联时代）、中国及自制的地对空导弹及逾50年前获得的雷达系统，难以判断网络的实力。

如果美国战机被击落或有意外，要拯救机上的人近乎是不可能的任务，或许只由他们听天由命。

更重要的是，即便成功破坏了部分核设施、导弹设施或控制中心，甚至乎击毙朝鲜领导层，也不会阻止到朝鲜报复。

朝鲜人民军有能力向韩国作出势不可挡、甚具破坏力的即时性报复。

人民军有超过一百万常规兵，另有一些估计，朝鲜还有六百万后备军以及准军事部队。

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜8月试射导弹跨越日本本土。

图片版权 Reuters/KCNA Image caption 金正恩视察“氢弹”。

朝鲜也有大量传统的火箭炮，大部分在非军事区，或可以发射数千枚火箭至人口一千万的首都首尔，即便是美军也需要一段日子才可以完全清除这些炮台。

为何韩国政府反对这些先发制人式的军事行动，正正是因为这些炮台。就算朝鲜没有可使用的核武，或是积极地入侵韩国，都有可能对人口稠密的现代城市和韩军带来灾难性的破坏，并可能因而令美韩盟国关系告吹。

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世界各国专家在朝鲜到底是否已掌握缩小核弹头技术方面，意见分歧

选项三：全面入侵

韩国不愿支持美国军行动，加上朝鲜人民军的规模、其炮弹力量及防空能力，全面入侵这个选项太过不着边际。

如想全面入侵朝鲜，美军需要多个月的军事准备、韩国的全面参与，以及有方法去抑制朝鲜神秘的核能力。

双方都可能有大量的人员伤亡。

图片版权 AFP/KCNA Image caption 朝鲜动员反对联合国制裁。

除了重型炮弹轰炸，人民军亦长期受训向韩国实行大规模突击，并使用一些小型、慢速、难以被雷达侦测的双翼飞机、小型船只和潜艇。

尽管美韩部队在技术上优胜，但人民军的行动，都可能令大型冲突更混乱和牺牲人员性命，削弱美韩部队。

对上一次美国及盟友攻入朝鲜是1950年韩战时期的事，当时中国加入战团，站在朝鲜的一方，阻止边境的朝鲜半岛统一成为一个西方支持的国家。

中国现在也不希望会发展成如此情况，这亦是中国长期支持金氏政权的主因之一。

最后，即便全面入侵取得全面成功，美国或需要负责起朝鲜受战火破坏后的重建工作。

朝鲜经历了60多年的自我隔离，整个国家被空前的洗脑，又面对长期的经济困境。这重建任务十分艰巨，是冷战后东西德统一时，也难以比得上。

现实是美国任何应对朝鲜的军事行动，都是高成本和极具风险，美国要衡量能否承担难以预测、但可能十分严重的后果。

关于本文

本篇分析文章经BBC委托外部机构专家写作。

文章作者贾斯廷‧布朗克（Justin Bronk）是英国皇家三军研究所（RUSI）的研究人员。

皇家三军研究所是主力防卫及安全研究的独立智库。