朝鲜核危机：中国边境城镇居民淡定得很

你的器材不支持播放多媒体材料 居于中朝边境的丹东市民，如何看待近日的朝鲜核危机？

位于中朝边境的丹东市，很好地反映出中国在朝鲜核危机中的角色：当地市民们都表现得十分淡定。

在这个与朝鲜接壤、有80万人口的边境城市，朝鲜周日进行的地下测试——该国宣称是一次热核试爆——并未引起话题。

游客们就在鸭绿江的中方河岸悠闲漫步。贩卖街边美食的小贩们十分忙碌，一直烧鱿鱼、烤馒头直到深夜。

“啥测试来着？”一名小贩被问到对朝鲜核试的看法时，这样回应。

鸭绿江的河畔公园，是丹东当地年长居民播传统中国音乐、一起跳舞的场所。当中确有一丝忧虑的气氛。

“担心是担心，但是打不起来。”一名身穿退色“USA（美国）”T恤、戴着墨镜的老妇，正在扇着纸扇休憩。

“打不起来，（因为）中朝友谊永远。”

Image caption 这位丹东居民说因为“中朝友谊永远”，所以"打不起来"

这种朝鲜北方边境的慵懒气氛，与朝鲜南方边境似乎没啥两样。

虽然国际社会十分震惊，但与韩国一样，中国也不会对朝鲜核试感到惊讶，因为朝鲜只是按照着她一贯宣称的战略行事。

朝鲜火箭首度飞越日本领土上空，是在1998年。第一次地下核试则发生在2006年。

朝鲜行动升级的速度似乎越来越快，但在中国看来，一切如常。

到访丹东的另一发现，是这个城市与朝鲜有这么近。

与韩朝边境的非军事区（DMZ）不同，中朝边境并不是封闭的。

只需数分钟，你就可以由丹东河岸游水到朝鲜。

Image caption 来自朝鲜的货车排队进入丹东关税区

中韩边界长1,400公里。近年，中方正在边界的大部份地区加建防卫栏。

但在余下的地区，两国之间没有任何阻隔，当地河道冬天结冰时，可以徒步而过。很多朝鲜难民就是这样走入中国的。

对中国而言，保持朝鲜经济正常运转、当地极权体制完好，可能还是有一定战略优势的。

怎么说也好，平壤在历史上一直是北京的盟国，也是在当今世界中一同抗衡华盛顿的一枚利针。

但中国致力保持丹东大桥上的贸易如常流转，更大的原因是中方对截断贸易的可能后果，感到真实的恐惧。

将朝鲜推向政权崩溃的边境，或将造成中国东北边境的极大不稳定、甚至混乱。一个手握核武的失效国家，对整个地区而言也是极大的安全挑战。

而即使撇开自身利益不谈，北京也看不到华盛顿的做法有什么道理。

中方认为，威胁为朝鲜的当权者带来末日，只会增强、而不是减低朝鲜发展核武的动机。

对平壤而言，核武是终极安全保障。中国及俄罗斯均指出，朝鲜已学到伊拉克及利比亚的教训。这两个国家不是没有核武在手，就是在谈判中将其拱手交出。

Image caption 鸭绿江上的大桥，是通向朝鲜最主要的供应通道

立于丹东边陲的一个大型油库，是朝鲜倚赖中国的一大标志。

朝鲜维持军队及经济运作所需的原油，就是从这个油库泵过边境。

美国认为，中国只需要截断此一管道，就可逼使朝鲜在核武发展上让步。

但中国的看法很不同。我们曾到访该油库，可见该处在深夜仍在运作。

中国也许已开始质疑，一个拥核的邻居是否符合己方利益，但她仍然相信美国才是朝鲜局势不稳的根源，解决问题的锁匙也在美国手上。

目前，原油仍在源源不绝的输往朝鲜。

“朝鲜这样是美国逼成的。”一名在丹东公园听音乐的老伯感叹。

“（朝鲜半岛）无核是人们都向往的事…...但现在，金正恩就不服气，什么原因？美国给搅和的。”