图辑：全世界“最受迫害的”罗兴亚穆斯林
数代生活在缅甸若开邦的约100万罗兴亚人，一直被当局视为孟加拉非法移民。可是孟加拉也不认他们......
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Reuters
自8月下旬开始，缅甸西部的若开邦再次爆发武装冲突，政府军表示，为应对极端组织的暴力行动，展开清剿行动。至今已经有12万多罗兴亚穆斯林出逃。
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AFP
缅甸邻国孟加拉政府担心，大量涌入的罗兴亚难民将使难民营情况更加恶化。
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Reuters
出逃的难民急需粮食、药品等各种生活物资
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Reuters
全世界各地的穆斯林声援罗兴亚人。在印尼首都雅加达，示威者在缅甸大使馆外示威，高举的标语牌写着：停止种族灭绝罗兴亚人。
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Reuters
全世界都希望诺贝尔和平奖得主——缅甸领导人昂山素季为罗兴亚人的人权停止在若开邦的暴力冲突。
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AFP
多国派出官员前往缅甸协调，正在缅甸访问的印度总理莫迪也向昂山素季表达关注。
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EPA
面对国际间的谴责和压力，昂山素季9月6日就缅甸的武装冲突表态。她说：为了恐怖分子的利益而发出的虚假消息煽动起族群关系紧张，但她没有提及罗兴亚人。
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