美对朝制裁新动议：石油禁运加资产冻结

图片版权 KCNA Image caption 美国提出的制裁包括冻结金正恩的个人财产。

针对朝鲜新一轮核武器试验，美国提出了一系列新的制裁建议，其中包括石油禁运以及冻结朝鲜领导人金正恩的资产。

美方已经起草了一份联合国决议草案，该草案将送交所有安理会成员国商讨。

草案内容包括，对朝鲜实施一系列石油产品禁运、禁止购买朝鲜生产的纺织品等。此外还包括冻结金正恩的资产并禁止他出国。

朝鲜宣布自己已经拥有威力巨大的氢弹，其重量尺寸缩小到可以搭载上洲际导弹的水平。今年8月，朝鲜试射了一枚飞跃了日本上空的洲际导弹。

目前尚不清楚美国的新制裁方案是否得到了中国和俄罗斯的支持。中俄两国已经就不断升级的对朝制裁表达了怀疑态度。

中国和俄罗斯都是朝鲜的石油供应国，而且都在联合国安理会拥有否决权。

图片版权 KCNA Image caption 朝鲜官方通讯社公布照片称，平壤市民集会庆祝氢弹试验成功。

美国提出的方案中还包括禁止在海外招募朝鲜工人。海外汇款和纺织品出口是目前朝鲜仍然保有的重要收入渠道。

美国驻联合国大使尼基•黑利（Nikki Haley）本周早些时候在联合国一次会议上表示，过去20年挤牙膏式的制裁并没有阻止朝鲜的武器发展计划。

"我们应该尽可能采用最强有力的措施，"她说。

路透社称黑利希望联合国周一就该草案进行表决。

俄罗斯总理普京已经表示，俄罗斯向朝鲜的石油出口量大约为4万吨，这一数量微不足道。

他还向法新社称，谋求更多制裁不是（解决朝鲜危机的）答案。

"情绪化毫无意义，不应该把朝鲜逼到墙角，"他说。

作为朝鲜主要盟友的中国投票支持了最近一次联合国制裁朝鲜的决议。

8月通过的此项决议禁止朝鲜出口煤炭等产品，此举让朝鲜减少了大约1/3的出口，价值达到10亿美元。