罗兴亚难民为何让人权偶像昂山素季很为难？

图片版权 Reuters Image caption 昂山素季领导的政府周三（9月6日）发表声明称：我们比大部分人更了解被剥夺人权和民主保障的滋味。

8月下旬的亚洲，正是盛夏之际。气候炎热之时往往也是人心躁动之际。亚洲的东北，图谋成为拥核大国的朝鲜，搅动阵阵风云，虽令世界侧目，尚未到军事对抗的地步。

亚洲南部，雄踞喜马拉雅山南北的两个大国——中国与印度，在动朗地区的军事对峙在持续两个月后终于告一段落，让人松了口气。

而在东南亚的一个角落——缅甸若开邦内武装分子对警方30多个哨所展开的袭击，则遭遇缅甸军方大规模的反击。有指称说，军方的“反恐清剿”，实际上演变成针对罗兴亚穆斯林的“种族清洗”。

自8月25日开始的武装冲突，过去十几天成为世界在朝鲜核问题之外的另一个关注点，因为战事一起，从若开邦出逃的罗兴亚难民，又一次成为邻国极为头痛的大问题。

另一方面，由于罗兴亚人世代信奉伊斯兰教，不少远离缅甸的国家也爆发支持罗兴亚人的民众示威。

图片版权 AFP Image caption 穆斯林在世界各地举行示威，声援罗兴亚人。

一时间，国际组织、人权机构、政府官员、社会名流们纷纷表态，希望缅甸各方停止暴力冲突，解决罗兴亚人大规模出逃的棘手问题。

理想与现实

作为缅甸政府有实无名的元首，执政的全国民主阵线领导人昂山素季自然成为外界所有舆论的焦点人物。更由于她曾多年遭遇缅甸军政府的打压，因争取缅甸的民主与人权而荣获诺贝尔和平奖，外界对她寄予重望。

甚至有人认定她手握魔棒，不仅有化干戈为玉帛的魔力，而且有权威一蹴而就化解多年来罗兴亚人与若开人在历史、种族、宗教的对立。

或许在很多同情罗兴亚难民的人心中，昂山素季最好在缅甸有说一不二的至尊皇权，这样所有的问题便可迎刃而解。

可惜，现实并非如此。

图片版权 AFP Image caption 逃离缅甸的罗兴亚人在孟加拉境内的一个难民收容所落脚。联合国担心会出现人道危机。

根据缅甸政府1982年颁布的《缅甸公民法》，罗兴亚人被划成孟加拉人，在缅甸属于非法移民。

昂山素季作为缅甸民选的执政领导人，又怎么能够不顾民意、不尊重法律公开为罗兴亚人鸣冤叫屈？

在缅甸的罗兴亚人，人数虽然超过100万，在若安邦居住了数代，但在缅甸主流民意看来，他们仍然是外来人，因为他们语言不同、宗教信仰也不同。

在缅甸，他们被称为"宾加利人"，即来自孟加拉的非法外乡人，既无名也无分。

反恐与人权

图片版权 AFP Image caption 外界对昂山素季寄予很高的期望，以为她有化解国内任何问题的权威和能力。

本次，缅甸政府说挑起事端的是"宾加利人"，并认定“若开罗兴亚救世军”为极端主义恐怖组织，将本次的军事行动与国际反恐大背景挂钩。

昂山素季如果表态支持或者同情罗兴亚人，一方面会在父老乡亲选民们心中留下不忠的嫌疑，另一方面有可能成为政敌今后攻击她的把柄。

罗兴亚难民问题以及缅甸国内错综复杂的民族问题，对昂山素季来说仿佛是个危险的陷阱，稍有不慎便会危及全国民主联盟脆弱的执政地位。

因此，面对国际间指责缅甸对罗兴亚人种族清洗，昂山素季曾表示，"用种族清洗"一词来形容罗兴亚人的状况"太过分"。

本次，武装冲突发生了十多天，近13万罗兴亚人逃离缅甸后，昂山素季面对国际间的舆论压力终于说话，否认缅甸军方暴力镇压罗兴亚穆斯林。

她说，在若开邦的危机真相被人混淆视听，而恐怖分子从中受益。

果真如此，缅甸如果解除对媒体的限制，同时让联合国和人权机构进入若开邦，真相应该不难大白。

缅甸政府发表的声明引述了昂山素季这样一番话：“我们非常明白，甚至比大部分的人更为了解被剥夺了人权和民主保障的滋味。”

但是，在罗兴亚人难民问题上，昂山素季又能做什么呢？