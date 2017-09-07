分析：昂山素季为何对罗兴亚问题“坐视不理”

图片版权 Reuters Image caption 外界对昂山素季寄予很高的期望，以为她有化解国内任何问题的权威和能力。

缅甸西部若开邦出现人道主义危机，少数民族罗兴亚人亟须保护，国务资政昂山素季面对的国际压力越来越大。

与孟加拉接壤的若开邦是一个十分贫穷的区域，有约一百万罗兴亚人居于当地。缅甸大部份国民视罗兴亚人为来自孟加拉的非法移民，政府亦拒绝赋予罗兴亚人公民身份。

最近几个月以来，政府军及武装组织“若开罗兴亚救世军”（Arakan Rohingya Salvation Army）爆发冲突，约九万罗兴亚人流离失所。新一轮暴力冲突于八月底爆发，武装份子协调攻击30个警岗，并杀害12名安全部队人员。

缅甸受军政府统治多年，昂山素季一直被军方软禁。缅甸近年逐渐民主化，昂山素季于2015年领导其政党“全国民主阵线”迈向执政。

被软禁的昂山素季成为人权运动的标志，并于1991年获颁诺贝尔和平奖，以表彰她针对军政府的和平抗争。

但昂山素季现在却未有为自家门前的人道危机发声，背后有三大原因。

图片版权 AFP Image caption 由于罗兴亚人世代信奉伊斯兰教，不少远离缅甸的国家也爆发支持罗兴亚人的民众示威（图为巴基斯坦示威者在卡拉奇举行抗议集会）。

Image caption 缅甸西部若开邦，主要居住着信奉佛教的若开族人和大量信奉伊斯兰教的罗兴亚人，两个族群关系长期不和。

一、宪法限制

缅甸民主化是由军政府主导并精心策划的。

缅甸现行宪法于2008年由军政府高层起草，清楚列明该国所有军事力量均由“缅甸政府军”（Tatmadaw）领导，亦写明国内安全威胁，是由军方、而不是警方处理。

若开邦的冲突正是国内安全问题。根据宪法规定，处理此次事件的主导权在军方，而不是昂山素季领导的政府当局。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 根据军方制定的宪法规定，儿子为英籍的昂山素季无法成为总统，因此她以“国务资政”的身份实际掌管政府

宪法更列明，政府当局如需采取军事行动，必须与当地媒体称为“军方影子组织”的“国防与安全事务委员会”协调。

二、军方控制

昂山素季的政府于2016年三月正式执政。从一开始，新政府就必须与军方“分享”权力。

军方势力掌控政府所有与国家安全有关的部门，内政、国防、边境管制部门均由军官领导。

罗兴亚问题就在这三个部门的管辖范围之中，所以军方得以全盘决定缅甸政府对罗兴亚问题的处理方式。

Image caption 缅甸政府军总司令敏昂莱

缅甸政府军总司令敏昂莱是主导这个议题的人物。他选举对罗兴亚人采取强硬态度，于9月4日宣布将若开邦大部份地区，划为军方的“行动范围”。昂山素季领导的政府亦支持此一决定。

三、民心所向

昂山素季没有就罗兴亚人的苦难发声，更致力避免自己被塑做为捍卫罗兴亚权益的斗士。

今年四月，昂山素季否认若开邦出现“种族清洗”，委婉地表达了对军方的支持。

昂山素季选择这个身位，背后有一个至关重要的政治考虑：她必须为自己领导的全国民主阵线，维持在国内的广泛支持。

虽然全国民主阵线在2015年选举中以压倒性的姿态取胜，但新政府推动经济及民主改革的步伐缓慢，令其在2017年四月的补选中失利。

图片版权 Reuters Image caption 暴力冲突导致数以万计的人流离失所

一旦昂山素季表态支持罗兴亚人，很可能会进一步削弱缅甸国内佛教徒对全国民主联盟的支持度。佛教徒占缅甸人口九成。

目前看来，昂山素季并不愿意踏出这一步。