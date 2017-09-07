分析：昂山素季为何对罗兴亚问题“坐视不理”
缅甸西部若开邦出现人道主义危机，少数民族罗兴亚人亟须保护，国务资政昂山素季面对的国际压力越来越大。
与孟加拉接壤的若开邦是一个十分贫穷的区域，有约一百万罗兴亚人居于当地。缅甸大部份国民视罗兴亚人为来自孟加拉的非法移民，政府亦拒绝赋予罗兴亚人公民身份。
最近几个月以来，政府军及武装组织“若开罗兴亚救世军”（Arakan Rohingya Salvation Army）爆发冲突，约九万罗兴亚人流离失所。新一轮暴力冲突于八月底爆发，武装份子协调攻击30个警岗，并杀害12名安全部队人员。
缅甸受军政府统治多年，昂山素季一直被军方软禁。缅甸近年逐渐民主化，昂山素季于2015年领导其政党“全国民主阵线”迈向执政。
被软禁的昂山素季成为人权运动的标志，并于1991年获颁诺贝尔和平奖，以表彰她针对军政府的和平抗争。
但昂山素季现在却未有为自家门前的人道危机发声，背后有三大原因。
一、宪法限制
缅甸民主化是由军政府主导并精心策划的。
缅甸现行宪法于2008年由军政府高层起草，清楚列明该国所有军事力量均由“缅甸政府军”（Tatmadaw）领导，亦写明国内安全威胁，是由军方、而不是警方处理。
若开邦的冲突正是国内安全问题。根据宪法规定，处理此次事件的主导权在军方，而不是昂山素季领导的政府当局。
宪法更列明，政府当局如需采取军事行动，必须与当地媒体称为“军方影子组织”的“国防与安全事务委员会”协调。
二、军方控制
昂山素季的政府于2016年三月正式执政。从一开始，新政府就必须与军方“分享”权力。
军方势力掌控政府所有与国家安全有关的部门，内政、国防、边境管制部门均由军官领导。
罗兴亚问题就在这三个部门的管辖范围之中，所以军方得以全盘决定缅甸政府对罗兴亚问题的处理方式。
缅甸政府军总司令敏昂莱是主导这个议题的人物。他选举对罗兴亚人采取强硬态度，于9月4日宣布将若开邦大部份地区，划为军方的“行动范围”。昂山素季领导的政府亦支持此一决定。
三、民心所向
昂山素季没有就罗兴亚人的苦难发声，更致力避免自己被塑做为捍卫罗兴亚权益的斗士。
今年四月，昂山素季否认若开邦出现“种族清洗”，委婉地表达了对军方的支持。
昂山素季选择这个身位，背后有一个至关重要的政治考虑：她必须为自己领导的全国民主阵线，维持在国内的广泛支持。
虽然全国民主阵线在2015年选举中以压倒性的姿态取胜，但新政府推动经济及民主改革的步伐缓慢，令其在2017年四月的补选中失利。
一旦昂山素季表态支持罗兴亚人，很可能会进一步削弱缅甸国内佛教徒对全国民主联盟的支持度。佛教徒占缅甸人口九成。
目前看来，昂山素季并不愿意踏出这一步。