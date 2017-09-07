朝鲜对美国的深仇大恨从何而来？

图片版权 KEYSTONE / GETTY Image caption 美国空军的B-29和B-52轰炸机成了朝鲜平民的噩梦

"凡是能动的。"

就这一句话，美国国务卿腊斯克（Dean Rusk）给朝鲜战争（1950-1953）中美国空军的轰炸定了调。

五角大楼的战略家们将此命名为"绞杀行动"（Operation Strangle）。

大多数历史学家一致同意，美国那三年无休无止、毫无顾忌的地毯式轰炸，摧毁了朝鲜难以计数的村镇、炸死了成千上万的平民。

华盛顿威尔逊中心朝鲜政治和历史专家珀尔森（James Person）告诉BBC，美国公众对朝鲜战争这段历史了解不多。但是在朝鲜，人们从来没有忘记。

那段惨痛的历史一直是朝鲜敌视美国、痛恨帝国主义世界的原因之一。自那以后，平壤一直把美国看作威胁。

那么，当时的美、朝冲突到底是怎样的呢？

图片版权 KEYSTONE / GETTY Image caption 朝鲜战争爆发几个月后，中国志愿军跨过鸭绿江、抗美援朝

1950年，美军在国际联军的帮助下试图击溃入侵韩国的朝鲜军队；金日成在斯大林的支持下与美国、韩国展开冷战中第一场大规模军事冲突。

交火第一阶段，美军强大的空中优势局限于轰炸战略目标，比如军事基地、工业中心等。但后来，一个未曾遇见的因素改变了一切。

战争爆发几个月后，中国决定抗美援朝。中国志愿军尽管装备更落后，但人力强大，美军开始遭受越来越大的损失。

珀尔森教授解释说，对美国指挥官来说，切断中国、苏联对朝鲜的援助至关重要。

美国的麦克阿瑟将军决定发起"焦土政策"。

图片版权 Getty Images Image caption 麦克阿瑟将军力主“焦土政策”

这就是对朝鲜展开大规模空袭的开端。从那一刻起，美国的B-29、B-52轰炸机频繁到访朝鲜城镇、村庄，投放杀伤力巨大的炸弹、燃烧弹。

首尔大学人文学教授金泰宇（音译，Taewoo Kim）说，大批城镇、村落成了一片废墟。

当时美军空中行动战略指挥官李梅将军（Curtis LeMay）战后多年曾经说，"我们消灭了（朝鲜）人口的20%。"

曾经出版过数本朝鲜专著的记者、作家哈尔登（Blaine Harden）曾经形容美国在朝鲜犯下的是"战争罪"。但是珀尔森教授并不这样认为，他说，"那是全面战争，各方都曾犯下暴行。"

包括金泰宇教授在内的研究人员估计，三年间，美军总计在朝鲜投掷635000吨炸弹。根据平壤的官方数字，5000所学校、1000家医院、600000栋民宅被炸毁。

1953年朝鲜半岛签署停火协议之后不久苏联发布的文件称，仅在轰炸中丧生的朝鲜平民就多达282000人。无法考证这些数字的准确性，但是没有人否认，

地毯式轰炸给朝鲜带来了巨大的破坏和人员伤亡。

图片版权 AFP / GETTY IMAGE Image caption 美国轰炸迫使朝鲜人逃离家园

战后视察平壤的一家国际委员会也曾确认，那里没有任何一座建筑物不曾受到空袭的破坏。

如同二战末期盟军对德国城市德累斯顿发动大规模空袭一样，朝鲜人也目睹自己的家园被夷为平地、烧成灰烬。大多数人只能被迫躲到狭小的地下防空洞保命。

那些藏身之地，真的比"洞"好不了多少。

当时全世界都在紧张地关注着朝鲜半岛，害怕美国和苏联最终会打起核战。平壤外长则在联合国谴责了"美帝国主义杀戮平民的兽行"。

这位外长还说，为了确保平壤被火焰包围，"大西洋对岸的野蛮人"投下有延迟引爆装置的炸弹，让平壤人根本无法走出家门。

大坝、电站、铁路等基础设设也受到系统性轰炸。金泰宇教授说，举国上下，人们无法在地面过正常生活。

朝鲜当局下令全民总动员，在地下修建市场、军营等设施，确保国家运作。

朝鲜成了一个空袭警报长鸣的地下国家。

图片版权 KEYSTONE / GETTY Image caption 平壤被炸成一片废墟

珀尔森教授说，"平壤整座城市都搬到了地下，这给市民造成巨大的心理冲击。"他解释到，这种恐惧一直延续到今日。在他看来，这也是朝鲜许多重要的仓库、物资仍然深埋在地下的原因之一。

战争期间，入夜，朝鲜当局组织人民紧张修复白天被炸毁的公路、电厂等。他们的工作成果令美国人吃惊、恼火，刚炸毁没多久怎么就又修好了？

前线战事陷入僵局，空袭中受害最为严重的是朝鲜平民。

最终，1953年，经过长期交涉后各方签署停火协议。美国总统杜鲁门一直希望避免事态升级、和苏联发生直接冲突。

他的继任艾森豪威尔也立刻意识到，美军不可能在朝鲜半岛永远打下去。三月，斯大林去世，改变了莫斯科的政治氛围。

首尔大学历史学家韦瑟尔斯比（Kathryn Weathersby）说，通过苏联档案得知，斯大林曾反复要求朝鲜和中国坚持和美国拼下去，让美军在朝鲜半岛这个泥潭中至少陷上两到三年，从而给东欧共产主义阵营一个踏踏实实重新武装起来的机会。

没有了斯大林，（朝鲜半岛）停火变得更容易。

图片版权 Alamy Image caption 朝鲜宣传：英雄的朝鲜人民在金日成的领导下奋起抗击帝国主义侵略者、取得伟大胜利

朝鲜半岛一直没有实现和平、统一，这也成了平壤宣传的一贯论调。朝鲜媒体一次又一次提醒人民，不要忘记美帝国主义的轰炸机给朝鲜带来的惨痛。金氏领导人会把自己描绘成建筑师，领导勇敢的朝鲜人民抗击美帝国主义的侵略，最终让朝鲜获得自由。

用珀尔森的话说，这是为了强化官方的论点：是朝鲜的顽强抵抗、威武不屈击退了美国人。

在某种层面上，战争后遗症被金氏王朝用来给他们推行的意识形态添柴加油。

同时，这也是平壤当局一直不放弃研发核武的原因之一。

图片版权 AFP / GETTY IMAGE Image caption 美国宣传：共产主义入侵韩国是犯罪行径

朝鲜问题专家说，热衷宣传的平壤当局会毫不犹豫地修饰历史。韦瑟尔斯比举例说，朝鲜的战争纪念馆中不会突出美军空袭轰炸的重要性，或许是因为他们担心强调美军的先进和优势会引发令人不舒服的问题。相反，朝鲜的纪念馆会突出美军地面部队杀戮无辜的暴行。

在她看来，朝鲜半岛的分裂问题没有得到解决、美国继续在韩国和日本保持强大驻军，这都让朝鲜感觉他们仍然处于永久性的紧急状态。

防卫及安全研究独立智库英国皇家三军研究所（RUSI）的布朗克（Justin Bronk）最近撰文说，朝鲜军队在与韩国交界处的备战物资、弹药等都存放在地下筒仓里。

战争中，从天而降的炸弹雨让朝鲜成了一个堡垒国；70年后，这一点仍然没有改变。