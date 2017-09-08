罗兴亚难民危机：缅甸成为中印等国博弈新战场

图片版权 EPA Image caption 一个逃到印度德里的罗兴亚难民妈妈在喂孩子食物。

当罗兴亚难民危机使得缅甸的受到高度国际关注之际，印度总理莫迪访问缅甸被印媒称为"制衡中国影响"，印度与中国同为缅甸邻国，谁与缅甸关系更近？

为何罗兴亚难民的危机受到如此高度的国际关注？为何与缅甸中间隔着印度的、遥远的巴基斯坦没有直接受到难民潮冲击，但全国各地城市也爆发声援抗议？为何过去接受罗兴亚难民的印度官方开始改变态度？为何中国也被联系起来？这一切都要从缅甸和罗兴亚人的历史说起。

缅甸：亚洲的宝石

处于中国、印度、东南亚、南亚交界处的缅甸不仅有着亚洲战略要冲的地理位置，有着丰富的自然资源和矿藏，是世界最大宝石产地。

该国也有多民族的特点，除了占人口约70%的缅族以外，还有掸族，克伦族，克钦族，华人，印度人，孟加拉人等多民族。

缅甸自从二战后独立建国以来，内部民族矛盾一直没有完美的处理好，导致特别是少数民族和缅族之间不时爆发矛盾，武装冲突时续时断，也不时引发国际关注。

这次缅甸西部若开邦爆发的人道危机也是早有历史渊源。与孟加拉接壤的若开邦是一个十分贫穷的区域，约一百万罗兴亚人居于当地，他们都是穆斯林，与孟加拉、印度的穆斯林有着宗教、文化和宗族等重重联系。

早在南亚的巴基斯坦从大英帝国英属印度独立之际，当时就有罗兴亚领导人与全英属印度穆斯林领袖、巴基斯坦国父真纳联系，要求加入现为孟加拉国的东巴基斯坦，或者向缅甸政府要求成立自治的穆斯林邦，但被缅甸政府拒绝。双方随即爆发武装冲突，罗兴亚人的主要武装在缅甸军方的铁腕武装清剿下被镇压，但没有彻底消灭。

穆斯林世界声援

图片版权 EPA Image caption 缅甸罗兴亚难民危机在穆斯林国家里掀起了民众的愤怒，图为巴基斯坦民众上街抗议示威，把矛头指向了缅甸国务资政、诺贝尔奖得主昂山素季。

在人口90%为佛教徒的缅甸，因为复杂的历史原因，罗兴亚人和缅甸人之间有着难以解决的民族矛盾，因为他们被缅甸人视为来自孟加拉国的非法移民，受到历届缅甸政府的歧视、排挤和打击。据缅甸1982年的公民权益法，罗兴亚人无法取得缅甸公民的身分，他们在难以自由迁徙和拥有土地，因此成为"世界上最受迫害的少数民族"。

这次罗兴亚人危机的直接导火索之一似乎是：缅甸政府指责说，2016年10月，若开邦北部的一个警察站遭到罗兴亚人攻击，导致缅甸警察伤亡。此后，罗兴亚人不断遭受报复，在这次危机达到高潮之前已经有十万多人流离失所，其中很多人逃到了孟加拉国，在孟加拉国的数十万罗兴亚难民成为孟加拉国和缅甸关系中的一个结症。

饱受战乱的罗兴亚人的大规模迁徙并非只是单向的：在70年代孟加拉国从巴基斯坦独立之际，数十万罗兴亚难民逃入缅甸。在这轮危机中，大批罗兴亚难民不仅逃往孟加拉，在孟加拉不欢迎他们的情况下，大批被迫乘船南下孟加拉湾，漂泊逃往马来西亚、印尼等东南亚国家，使得穆斯林世界、东南亚的这些周边国家都牵涉进罗兴亚难民危机的外交之中，比如巴基斯坦的各大城市都出现了声援罗兴亚人的示威抗议。

穆斯林世界一浪高于一浪的声援，让世界大国更关注着这一地区危机的升级，以及由此涉及自身重大利益的对缅外交问题。

印度的"东进战略"

图片版权 Reuters Image caption 罗兴亚难民危机爆发之际，印度总理莫迪访问缅甸，一改过去印度捍卫人权民主谴责缅甸打压少数民族姿态，强调“支持缅甸国家独立，打击恐怖主义”。

作为通往东南亚的大门，以及经孟加拉湾通往东南亚的咽喉要地，缅甸对试图成为一流大国的印度有着战略性的关键影响，印度一直在努力加强对缅甸影响。

在历史上，印度与缅甸有着密切的联系。特别是在大英帝国时期，缅甸成为英属印度的一个省。英属印度曾大批向缅甸移民，很多印度人担任了协助英国殖民者管理缅甸社会经济的角色。但如同当年协助英国殖民者入侵中国的印度军警一样，其中不少因为欺压百姓，受到缅甸民众的敌视，在后来缅甸独立之际遭到驱逐。

印度和缅甸也有边境和领土以及民族纠纷，印缅边境长约1650公里。印度方面曾指责其东北地区的反叛分子在印军武装清剿下，有时会进入缅甸休整或躲避政府追捕。

除此以外，印度和缅甸军政府关系不佳，因为印度是最早谴责缅甸军政府镇压亲民主力量的国家之一。

但是，从1990年代早期开始，德里出于战略、能源和安全方面的考虑，开始与缅甸军政府改善关系。莫迪政府则主动加大了这方面的步伐，开始实施“东进战略”。

莫迪的新思维？

在出席了不久前结束的中国厦门的金砖峰会后，印度总理莫迪马不停蹄访问缅甸。印度有媒体称此为"制衡中国"。

在罗兴亚穆斯林危机中，莫迪借机高调表示支持缅甸政府，"呼吁国际社会尊重缅甸的国家统一"，强调"打击恐怖主义"，给倍受国际社会诟病的缅甸领导人予以支持。印度是目前唯一一个站在缅甸政府立场一边、谴责罗兴亚人武装"极端主义暴行"的大国。

在莫迪访问缅甸期间，两国签署了11项谅解备忘录，涉及电力、文化交流、新闻媒体、信息技术、医药卫生等多个领域的合作。此外，印度还面向缅甸公民赴印推出免签政策。

印度早已向缅甸提出了宏大的联系两国基础设施和加强双边贸易计划，包括印缅泰公路，印度正在修建贯穿孟加拉国的公路，通过陆路与河道运输的结合，经过缅甸钦邦和若开邦，将东北部与缅甸的港口连接起来。

早在印军和中国军队在中不（丹）边境洞朗对峙、形成危机之际， 7月初，缅甸三军总司令敏昂来将军应印度的邀请访问印度。印度有媒体称印度对敏昂将军以"国王般的待遇"接待，"向中国发出明确的信号"， "要帮助缅甸抵御中国的战略入侵"。

另外，8月份，印度宣布将遣返印度境内的40000名罗兴亚难民，其中包括16500名在联合国难民署（UNHCR）注册了难民身份的罗兴亚人。印度官方对外表示，印度境内的罗兴亚人是非法移民，"对印度构成潜在安全威胁，应该被驱逐出境"。

中国缅甸关系

中国因为长期以来支持缅甸政府，和缅甸保持着密切的政治、经济、军事等各方面关系。缅甸现任领导人昂山素季在2016年上台之后也是首先访问中国，体现中国在缅甸外交中的份量。中国是缅甸最大的投资来源国，第一大贸易伙伴，包括中国投资数十亿美元和缅甸修建密松水坝，两国还有重要的是油气资源合作。在中国的"一带一路"战略下，中缅关系继续发展。

图片版权 EPA Image caption 2015年，中国大使馆是第一个在缅甸首都内比都设立联络办公室的外国驻缅甸使馆。

过去，有丰富石油、天然气资源的缅甸油气供应市场主要面向泰国和印度等，但自从中国投资的中缅油气管道2013年开通以来，缅甸已经成为中国重要的能源进口通道。因此，缅甸也对中国有重要战略意义，这也引起了其它地区或国际大国关注。

中缅原计划建设面向孟加拉湾和印度洋的皎漂至中国昆明的铁路。2010年中缅铁路工程项目公开，但2014年，这个项目"因为缅甸民众反对"搁浅。中国媒体有评论称，在皎漂-昆明铁路搁浅前，日本宣布：无偿援助缅甸78亿日元（约合人民币4.72亿元）帮助修建铁路等设施。有分析认为，在缅甸取消中国的铁路修建计划背后，很可能是日本在暗中阻拦。

值得注意的是，这次罗兴亚难民危机爆发地是若开邦，而中缅油气管道的起点正在若开邦的皎漂港。这使得一些评论人士分析大国在危机幕后的作用。比如有乌克兰媒体称，缅甸危机有俄国搅局的因素，因为莫斯科不希望中国同缅甸的石油合作影响俄国对华石油出口。

最关心皎漂港的其它邻国当属警惕中国在印度洋举动的印度。早在10年前，中国的公司就宣布与缅甸方面合作，要把皎漂港建成缅甸最大的深水港。这个消息当时让印度表示了中国南下印度洋"左有巴基斯坦、右有缅甸"包围印度的担心。

在困扰缅甸的国内民族问题上，中国也举足轻重，在缅甸政府和地方民族武装之间发挥重要的斡旋作用，促使地方武装与缅甸政府和谈。有媒体称中国还表示愿意接受一些罗兴亚难民，但是据该报道称被缅甸官方拒绝。

印度媒体称，莫迪试图密切印缅关系的努力或许"已经太迟"，"一些专家担心中国早在印度之前已先发制人。"