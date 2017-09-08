新闻背景：杀死20余名警察的罗兴亚救世军是恐怖组织吗？

图片版权 AFP Image caption 若开邦的警察部队受到了罗兴亚武装人员的袭击。

8月25日以来，已有超过10万名罗兴亚人（Rohingya）逃离家园。他们逃难的目的是躲避暴力——在罗兴亚武装分子袭击了警察之后，缅甸当局正在采取报复性的军事行动。

袭击警察的暴徒声称自己代表了缅甸的罗兴亚人。他们到底是谁呢？

"罗兴亚救世军"

袭击警察的罗兴亚武装组织全称是若开罗兴亚救世军（Arakan Rohingya Salvation Army，ARSA），在位于缅甸北部的若开邦范围内开展行动，该区域大部分人口为穆斯林族群，且受到种种威胁。缅甸政府否认他们的国民身份，称他们是来自孟加拉的非法移民。

去年以来，不同种族之间的冲突时有发生，罗兴亚人武装暴乱事件呈上升态势。以前被称为"坚定信仰运动"（Harakah al-Yaqin）、现在名为"罗兴亚救世军"的武装组织杀死了20余名警察和安全人员。

8月25日，该组织袭击了位于若开邦的一个警察局，杀死12人，这是迄今为止最大的一起袭击，导致了缅甸安全部队的报复和镇压。

缅甸政府将其称为恐怖组织，并表示它的头目在国外受过训练。国际危机组织（International Crisis Group，ICG）也表示，这支武装接受过国外训练。国际危机组织2016年发布的一份报告称，该武装组织由居住在沙特阿拉伯的罗兴亚人指挥，其领导人名叫阿泰•乌拉（Ata Ullah），出生于巴基斯坦后在沙特阿拉伯长大。

但该组织发言人反驳了这一说法，并告诉《亚洲时报》（Asia Times）罗兴亚救世军和极端分子没有任何联系，其存在目的只是为罗兴亚人争取合法的少数民族身份。

他们拥有什么武器？

缅甸政府称，8月25日的袭击中使用的武器是刀具以及自制炸弹。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @JeromeTaylor Latest update from Myanmar army chief shows just how poorly armed Rohingya militants are. Lead ball gunpowder rifles & home made guns pic.twitter.com/9kXUJDd26e — Jerome Taylor (@JeromeTaylor) 2017年9月5日

罗兴亚救世军似乎主要使用自制武器。但国际危机组织表示，他们并非完全的业余武装，有迹象表明他们接受了其它冲突地区有经验作战人员的帮助，有的来自阿富汗。

罗兴亚救世军的起源

罗兴亚救世军称，自己的目标是坚守自卫原则，"保护、保卫以及拯救"罗兴亚人，让他们免受政府镇压。

他们拒绝接受恐怖分子的标签，称自己从未攻击平民。但有报告称他们在训练中杀害过告密者。

国际危机组织称，罗兴亚救世军的成员是年轻罗兴亚男性，他们对2012年政府在一场致命骚乱中采取的措施不满。尝试逃离当地的年轻罗兴亚人通常乘坐小艇前往马来西亚，但马来西亚海军2015年封锁了这条路线，导致成千上万罗兴亚难民被困海上。有人将此视为暴力。

这些事件发生的背景是，罗兴亚人生活在极度贫穷和无政府状态，他们的流动受到限制。缅甸安全部门对暴力行为采取了严厉措施。今年2月联合国发布的一份报告称，军队使用"令人震惊的残忍手段"，殴打、强暴及杀害该区域内的人民。

联合国人权事务特别报告的起草人说，今年的破坏程度远远大于去年。

骚乱的后果

对安全人员和警察的攻击导致了政府军队的镇压。政府称他们的镇压对象是攻击平民的武装分子。截至目前已有超过10万名罗兴亚人跨过边界逃到了孟加拉，但那里的难民营已经人满为患。难民们说镇压他们的军队在佛教徒支持下烧毁村庄并残杀平民。政府方面则表示，佛教徒和印度教徒也在逃难者行列。

图片版权 Reuters Image caption 随着骚乱升级，若开邦区域内很多平民开始步行逃难。

在发生冲突的若开邦，媒体采访受到严格限制，这使得真相难以得到辨认。

一些活动人士和政治人物对难民缺少避难场所及食物供应的状况表示了担心。还有报告称有儿童在逃难时被地雷炸伤。

诺贝尔和平奖得主马拉拉呼吁缅甸领导人昂山素季停止暴力行动。昂山素季曾说，该区域内存在很多"敌对行为"，但不能使用"种族清洗"这一"过于强烈的字眼"。