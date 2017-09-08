BBC记者目击：若开邦穆斯林村落被焚毁

图片版权 JHEAD/BBC Image caption 乔纳森·赫德于若开邦拍摄到高杜扎拉村起火的情况

自八月暴力冲突再起，两周以来缅甸若开邦已有约164,000罗兴亚人逃亡至孟加拉。罗兴亚武装份子攻击当地警岗后，一些罗兴亚人说，缅甸军方与若开邦的佛教徒正在破坏他们的村落，以逼使他们离开。

缅甸政府否认指控，指武装份子及罗兴亚穆斯林的村子是他们自己放火焚烧的。 BBC驻东南亚记者乔纳森·赫德（Jonathan Head）则目击到一条穆斯林村子遭到焚毁，纵火者似乎是一群若开邦的佛教徒。以下是他目击到的情况。

我与一群记者参与由缅甸政府安排的采访团，到若开邦首府貌夺市实地视察。加入采访团是有条件的：我们必须跟大队，不可擅自离队，只能到访当局安排我们去的地点。

要求去其他地方的话，不论有多近，他们都会以危险为由拒绝。

我们去了貌夺南方城镇阿雷潭乔（Al Le Than Kyaw），镇上仍在冒烟，意味着有房屋刚被焚烧不久。

警员指穆斯林居民自行放了火烧屋—但大部当地镇民早在8月25日，武装组织“若开罗兴亚救世军”攻击警岗时已经逃离该镇。我们在镇中看到北方远处有最少三道浓烟，并听到疏落的枪声。

回程时，我们看到稻田中一堆树木—通常代表该处有村落—当中冒出一道浓烟。

我们立即争相跑过去，刚好看到村中第一批房屋起火。通常这类村落的房子只需20-30分钟就会烧光，因此很明显，这批房屋是刚刚才着火的。

我们走进村子，看到一群手持刀剑、弹弓的健壮年轻男子正准备离开。我们提出要访问他们，但他们拒绝被拍摄。

然而，我的缅甸当地同事在镜头外与他们交谈。他们声称自己是若开邦的佛教徒，其中一人更承认自己有份纵火，并说警察有协助他们。

你的器材不支持播放多媒体材料 乔纳森·赫德与一群记者参与由缅甸政府安排的采访团，到若开邦首府貌夺市实地视察

我们再往前走，看到村中的穆斯林学校亦遭纵火，火势蔓延至旁边的民居，三分钟后两座建筑就全成了一片火海。

村子里没有其他人，我们看到的那群男子是外来者。一路上，居民的家居物品、孩子的玩具与妇女的衣物散落各处，路中心有两个散发着汽油味、还有一点汽油残留在内的空罐。

我们离开时，本来还熊熊燃烧着的房子，已成一片焦黑的废墟。