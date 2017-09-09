应对朝鲜危机 俄罗斯在做什么

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“这气味很香，也洋溢着我们对领袖的尊敬。”一名朝鲜女子对着俄罗斯电视台的镜头说。

她刚刚嗅了一朵以朝鲜前领袖金正日名字命名的大红花。

这些有关神秘国度朝鲜日常生活的报道，每天透过俄罗斯的国营电视台，在早餐时段播放给数以百万计的俄罗斯民众，报道活泼正面，题目由时装到食物。

该系列报道反映出俄罗斯对朝鲜核计划及试射导弹采取与美国截然不同的态度。美国总统特朗普八月曾在推特中写道：“（我们的）军事解决方案已经完全就绪，填弹完毕并锁定目标”。

俄罗斯总统普京近期已多番强调有不同的看法，警告别有“军事上的歇斯底里”，并指朝鲜宁愿在制裁下“吃草”，也不会放弃其武器计划。

虽然普京亦有份批评朝鲜试射导弹“具挑衅性”，但他依然尽力为朝鲜辩护。

普京称，朝鲜人仍然记得2003年美军指控萨达姆‧侯赛因有大规模杀伤力武器，并以此为由入侵伊拉克，所以朝鲜知道只有成为核国家才是自我防卫的实力保证。

图片版权 EPA Image caption 普京称朝鲜核力量仅为自卫。

“偏执”

“俄罗斯相信朝鲜的目标并非要炸任何人，而是制衡韩国和美国。”莫斯科卡内基中心的亚历山大‧加布耶夫（Alexander Gabuev）说。

“俄罗斯明白这一点，因为朝鲜在这方面的偏执，就和美国希望要推动民主一样。”

图片版权 AFP Image caption 专家称俄朝有历史渊源，俄罗斯是对朝鲜“最少敌意”的大国。

俄罗斯反对向平壤施加更多惩罚性措施，去压制其核野心，部分源于俄罗斯正身处美国制裁之下。

美国寻求国际社会向朝鲜施加更大的经济压力，包括全面能源禁运和禁止聘用朝鲜劳工。

“我们可以怎么做？禁止出口能源进口只会迫使平民遭受严寒之苦，而救护车亦没有燃料可以去救助病人。”一名在朝鲜多年的俄罗斯外交官格奥尔基‧托洛拉亚（Georgy Toloraya）说。

他认为俄罗斯的立场是依照原则，而非担心贸易受损。

普京自己曾经形容，给予朝鲜的能源出口“几乎是零”，但约三万名朝鲜人受聘在俄罗斯远东从事伐木及建造业工作。这群人都是由国家付钱聘用的。

“俄罗斯能否起作用相对不重要，问题是为甚么俄罗斯要这样做？”他问。

图片版权 KCNA Image caption 平壤市民庆祝核试成功。

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“缓冲”

格奥尔基‧托洛拉亚解释：“我们整个概念就是，不容许孤立和箝制朝鲜或削弱其政权。”

和中国一样，俄罗斯也与朝鲜接壤。朝鲜被中俄视为抗衡美韩的缓冲区。

俄中两国已发表解决冲突的路线图，先是希望朝鲜暂停试射导弹，同时美韩暂停联合军演，继而再把各方拉进谈判桌。

图片版权 KCNA Image caption 美国打算冻结金正恩资产。

有意见称这种策略只是摆姿态，而非追求和平，俄罗斯亦想在这国际危机中占一席位。

“俄罗斯知道计划未必会成功，但就让美国蒙羞。”亚历山大‧加布耶夫说。

“至少俄中两国是一个和平的计划，而美国总统只是在推特说怒火中烧。”

他认为，即使俄罗斯长时间支持平壤政权，但它能够在朝鲜问题起发挥的作用有限。

不过，普京本月在完成访华行程后，在东俄一个经济论坛招待韩国、日本的领袖，而朝鲜代表亦有出席。

图片版权 EPA Image caption 俄罗斯总统普京早前与韩国总统文在寅共同出席经济活动。

“历史连系”

这个论坛在符拉迪沃斯托克举行，此处在平壤最新核试时也感受到震动。

“有一个和平、稳定的邻居对合符我们利益。”格奥尔基‧托洛拉亚说：“对朝鲜而言，俄罗斯是在这场危机中对其最少敌意的大国。”

他认为俄罗斯与朝鲜的历史联系意味俄罗斯仍然认识朝鲜“许多有影响力的人”。

图片版权 Reuters Image caption 俄朝边境没有两韩边境般紧张。

多年前，普京注销朝鲜在苏联时期欠下的债务，被视为是重大善意举措。

俄方近期亦致力改善两国关系，例如让朝鲜旅行社设于莫斯科，让大批旅客能茂名而来，一嗅以朝鲜领袖命名的花朵。

之前亦新增渡轮服务，但需求偏低下，有关服务暂停了。

俄罗斯目前和美国关系不断恶化，俄罗斯被美国制裁、被指介入美国选举，双方还互相驱逐外交官。

这使俄罗斯更没有诱因支持美国打击朝鲜。俄罗斯知道可以撤销制裁的权力目前在充满敌意的美国国会之中。

与此同时，俄中合作愈来愈重要，两国致力推动和谈，去防止朝鲜半岛局势会意外升级至实际的冲突。

“美国需要接触朝鲜，愈快愈好。如果美国希望，我们也可以为美国传达资讯。”格奥尔基‧托洛拉亚说。

“和谈或需十至二十年的时间，但这期间局势会较稳定，而不是走向战争。”